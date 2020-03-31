葉建源：為補習社鳴不平

類似的說話並非孤立現象，最近另一位政府高層官員也曾在另一個場合講過類似的說話，這說明政府這次沒有把補習社納入抗疫基金之內很可能並非個別的現象，而是有意識的排拒。抗疫基金協助的對象遍及食肆、零售、旅遊業、小販等等，為何「攞正牌照」的補習社反而受到歧視呢？很明顯，官員對補習社行業的認識存有偏差和誤解。

大多補習社是小型 為中下層服務

一提到補習社，不少人都會聯想到專門為公開考試操練和提供貼士的「補習天王」，那些大型的補習社有如大型連鎖店，巨型的廣告牌掛滿高樓大廈的外牆和巴士車身，個別補習社的生意甚至大到可以上市，而所謂「名師」收入更可高至千萬年薪！可能官員們也是這樣想。但他們忽略了，這類大型補習社只佔極少數，大概不超過10家。絕大多數的補習社都是小型的，它們散佈在各屋邨商場和街頭巷尾，為中下層街坊服務。與大型補習社不同，這些小型補習社以初中和小幼學生為主要服務對象，每間學生只有數十至數百人，全職或兼職導師數名至十數名，是名副其實的「生意仔」。

所謂補習，要點在一個「補」字，補學校之不足，也補家庭之不足。小型補習社實際起的功能，往往是功課輔導，幫助學生應付功課，打好基礎；不少還負起課餘託管的職責，在家長放工之前照顧小朋友。香港教育制度的學業壓力極大，父母又多是雙職，部分家長本身教育水平偏低，無法指導小朋友，而課餘託管服務又嚴重不足。小型補習社之所以大量出現，反映了社會上的龐大需求，填補了以上的缺口。

除了補習社之外，還有不同類型的教育中心，教授小朋友美勞音體等等，幫助新一代發展體藝和其他潛能，也填補了正規學校教育的不足。它們本身也養活了許多基層藝術愛好者和運動員，甚至有一些不想被制度約束、富於探索精神的教育工作者。無論如何，這些小型補習社和教育中心都是殷實的正行生意，也是對小朋友、對家長有益的工作，當局為何不理它們的死活呢？

面對禁令難以經營 亟需政府援手

小型補習社和教育中心一般利潤微薄，面對疫情，面對教育局的禁令，根本難以經營，亟需政府的援手，以支付沉重的租金和員工薪酬等開支，因此對政府的第二輪抗疫基金期望甚殷。而這也可以體現出當局對它們的社會功能的肯定，我相信這是補習社和教育中心業內更為重視的一環。

試想想，如果他日疫情成為過去，學校復課，但社區上補習社和教育中心已全部結束的話，還有誰可以幫忙基層家長照顧他們的小朋友呢？明乎此，我希望官員明白，補習社和教育中心雖然屬於非正規教育，也一樣有社會貢獻。

作者是立法會議員（教育界）

[葉建源]