阮穎嫻：疫情的經濟預測、取捨與復元

3個因素影響經濟預測

這個問題很難答，為了不變「燈神」，我的答案有幾部分。香港是一個開放的經濟體，同時是航運樞紐，人口流動頻繁。因為吃國際貿易的四方飯，所以香港經濟很受其他地方的經濟狀况影響，包括中國、美國及歐洲。要了解香港的經濟情况，就不得不了解全球的情况。

要知全球狀况，起碼要了解下面3點。第一是病毒的特性，例如它的傳染率、天熱會否減慢傳播、痊癒後會不會再中、何時才研發出疫苗等。

第二是各國應對疫情之策。是封城、封關，還是「佛系」抗疫？如果要封，封多久？他們的隔離策略是怎樣，有沒有漏洞？停工停課，只停食肆，還是出怪招禁酒？抗疫物資充裕嗎？

第三是公民抗疫的表現。國民反應如何？他們會戴口罩，減少外出，減少到多人的地方和減少聚會嗎？還是有人會不遵守隔離令，偷走去食車仔麵？

模擬傳染病散播的SIR模型顯示，上述假設稍一改變就可能大大影響疫情預測結果，也間接影響它對經濟衝擊的預測。所以經濟學者的預測，差異可以很大。例如關於中國2020年經濟增長的展望，劉遵義教授認為「保五」不成問題，大行分析大約只有0至3%，倫敦政治經濟金融學院副教授金刻羽則恐怕GDP減少10%或以上。

政府取捨甚艱難

面對疫情，政府應該着重抗疫，還是救經濟呢？這是個棘手問題，魚與熊掌，不可兼得。政府抗疫政策愈嚴厲，例如停工停課封城對經濟即時影響愈大，但愈有效遏止疫症散播，經濟快些重回正軌。

政府面對的問題，是在限制下作出取捨以達社會最大福祉。有種說法認為生命要緊，抗疫第一，可以完全犧牲經濟。這只代表某些人的價值判斷，未必是社會共識。經濟停擺，很多人手停口停，需要救濟。經濟差也可殺人，大家不要忘記亞洲金融風暴時，負資產令一些人不堪壓力燒炭自殺。不久前就有店舖東主因財困跳樓，股市急挫總聽到人開玩笑說要上IFC排隊。商戶倒閉，失業大升，香港人不會好過。

關於取捨，一個易明的例子是地盤工作。地盤工作高危，頻生意外，如果要零意外，最好的做法是不要做任何工程。但這樣就無法發展，社會不可以完全不進行工程，取而代之的做法，是加強安全措施及監管，降低地盤工作的風險，令人命及健康成本下降。

新冠病毒前所未見，未能確定有效治療方法。往年流感死亡及重症人數不少，但因為是已有病毒，有既定措施應對，社會普遍接受流感就是會死人，是已知風險與社會成本，大家不會太恐慌。

抗疫與救市措施

實務上，政府抗疫政策分為兩部分。一是對外來者的檢查及隔離。封關即拒絕外來者，容許入城的，若檢查及隔離部分做得不足，導致帶病毒者到處走，或感染同住家人。二是防止社區傳播。香港上月在防止社區傳播上做得好，個案數字增長放緩，但近來輸入個案多，導致風險大增，使政府要重槌出擊阻止街上聚眾，甚至要立法拘捕。如果封關、檢查及隔離做得好，社區控制就可以放鬆。前者失敗，導致現在要出鐵腕，實在令人追悔莫及。

觀乎香港政府的新措施，似乎是限制人身自由比較多，聚眾出外娛樂違法，但企業、生產等則不在此限，停工與否僱主自行決定。澳門政府早前勒令賭場停開，雖然沒有強制持有賭牌的財團交出酒店做隔離，但特首賀一誠呼籲賭博企業負起社會責任，強調澳門居民會「看在眼裏，記在心中」。賭牌將於2022年到期，這是明示暗示，希望6個賭牌持有人自願捐出。因此，不同政府的抗疫及救助措施，也是其政經環境的反映。

另一個影響政府措施的因素是公民素質。所有人自律，注意衛生，戴口罩勤洗手減少外出，則政府毋須實行嚴厲的抗疫政策，仍能達至減少傳播的效果，這樣對經濟的影響會較小。

除了抗疫，還有救市，宜盡快做。疫情減少上班和消費，是宏觀經濟問題，小企業自救空間有限，幾個月無生意，不少企業會捱不住倒閉。

平時政府不干預經濟，但有難時應做好守門員的角色，幫忙救市，以避免大規模結業潮，減少對一般人生計的影響。這是世界各國都在做的事。事實上，政府已經有300億防疫抗疫基金，支援企業。上個月《財政預算案》，每人派1萬元，各項紓困措施共花千幾億港元，高達本地生產總值的5%。

面對如此這般重大衝擊，市民水深火熱，香港政府儲備殷實，仍有加碼救市的空間。養兵千日用在一時，此時不花，更待何時？若情况持續，手握16個月財政儲備的香港政府可考慮第二輪救市。措施包括延遲交稅、協助借貸、還息不還本、直接發錢給弱勢、直接幫企業出糧等。

疫情完結，經濟反彈？

這次疫情與以往的經濟危機不同，情况類近於自然災害對經濟的影響。金融海嘯、亞洲金融風暴以至1930年代的大蕭條，是經濟本身不健康引致經濟危機，所以危機爆破後，要糾正過往問題，固本培元，少不免要花上數載。相反，不少經濟學家認為，若經濟遇上自然災害，只要不動搖根基，只需等災害消退，自然無虞，經濟會出現V形反彈，回復到疫症前的狀况。如果疫症前經濟基礎穩固，疫症後恢復較快；若疫症前已充斥問題，五勞七傷，疫症逼其暴露弱點，恢復不起來並不是疫症所造成。

但有3點要注意。第一，經濟運行不是完全順暢的。商店倒閉後重開要花時間，失業後要找新工作、接受培訓等也不是一時三刻能解決。若借貸太多要慢慢去槓桿化，這些阻力會減慢經濟復元速度。第二，金融資產價格，或與投資者信心有關，即凱恩斯所說的動物精神（animal spirits），所以即使經濟根本不變，資產價格亦未必能回到疫症前的高位。第三，各國處理疫情手法，會引起其他連鎖效應，例如疫症可能加速產業鏈從中國轉移到其他發展中國家，又例如中美在抗疫上的外交糾紛，可能觸發中美新一輪貿易戰。

從國際大勢來看，疫症使人類重新思考全球化產業鏈的運作模式，促進世界在科技、產業、經濟上等變革。早兩年中美貿易戰、科技戰所造成的裂痕，疫情期間，在物資、衛生、經濟、政治、宣傳等互有角力，未來國際政治經濟大勢又將風雲變色。

作者是香港大學經濟及工商管理學院助理講師

[阮穎嫻]