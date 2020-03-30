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2020年3月30日星期一
林泉忠
筆陣
筆陣：曾經滄海難為水：Controlocracy，與只有他們想要的新香港／文：沈旭暉
筆陣：「吳斯懷現象」與「新國民黨」的困境／文：林泉忠
聞風筆動：限聚令影響遊行示威 泛民不刻意申請集會 ／文：李先知
陳家洛：立法會選舉的「操控菜單」23式
白彤東：在新冠疫情下看劣質文化與劣質制度（下）
鍾國斌：撐企業保經濟 助香港走出困局
鄭立：功能界別是場艱困攻城戰
筆陣：「吳斯懷現象」與「新國民黨」的困境／文：林泉忠
【明報文章】亂世究竟是出英雄，還是出妖孽？
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筆陣：曾經滄海難為水：Controlocracy，與只有他們想要的新香港／文：沈旭暉
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