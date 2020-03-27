葉兆輝、張鳳儀：新冠肺炎全球大流行 為長者精神健康多行一步

【明報文章】新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）於全球大流行，影響着世界各地不同階層的人，同時引發起全球人類的健康危機。在這個充滿挑戰的時間，新型冠狀病毒的突襲為長者帶來了無形的壓力，特別是對新病毒的不理解，以及年紀愈大就愈容易增加感染機會，都加添了潛在的抑鬱或焦慮風險。根據2003沙士疫情的經驗，自殺人數增加，社會孤立，孤獨感或疏離對老人家影響甚大：平日與家人、鄰居、社區中心、圖書館、宗教團體和社會服務（如送飯服務或家居照護員），都成為長者們與外界的重要連繫，甚至可能是他們社交聯繫的生命線。現在為了阻止病毒擴散，市民減少外出，及避免聚餐、聚會等社交活動，盡量與他人保持適當的社交距離。但此等措施擾亂了常規服務，意味着長者日常與他人的聯繫或社區支援可能會因此減少，同時亦為長者帶來額外的孤獨感，長者慣常去購物、吃飯、散步和社交的地點都可能因服務時間的更改或暫停營業而有影響。另外，或因抗疫物品，如口罩或消毒洗手液的不足，亦令長者對外出卻步，完全破壞了他們的常規活動。現在無論是起居飲食、日常的活動、生存的意義和人際關係，都很可能被新型冠狀病毒的疫情而干擾。老人院舍和醫院的謝絕探訪政策，對院友、家人和院舍工作人員都構成額外的心理和工作壓力。原本一些家人可以對院友提供的照顧協助和心理支援，也不翼而飛！醫護人員更需要回應院友因隔離產生的情緒問題。
社交聯繫擾亂 長者倍感孤單
在新型冠狀病毒大流行時，我們每個人都可以成為支援長者的一員。別輕看每個小舉動，你確實可以為長者的生活帶來一點色彩，就如：
（1）直接跟他們通話或透過視頻聊天，定期問候住在左鄰右里的鄰居和家族中的長者；
（2）主動關心他們在這段時間內的情况，就如他們日常生活的轉變，或他們處理壓力的方法；
（3）可以的話，鼓勵他們堅持過往一直有做的活動，就如散步、伸展運動、聽音樂、彈奏樂器、閱讀、園藝、看電視、砌拼圖、玩遊戲、書法，以及冥想或祈禱；
（4）如果他們的身體或精神健康出現狀况，請幫助他們尋求適切的醫療或社區支援；
（5）邀請他們分享過往的經驗和智慧，並主動向他們徵詢意見；
（6）對他們過往為你所付出或犧牲過的事情表達感恩，讓他們知道他們的價值，並展現你對他們的敬重。
本中心正籌辦一個在地區長幼跨代共融的計劃，為年輕人提供口述歷史寫作的訓練，為長者撰寫生命歷史，希望幫助年輕人增加對長者的理解，表達對長者的敬意與關懷，從而加深對社區的認識，建立一個互相關顧、彼此欣賞的群體。在這段抗疫期間，我們更應記掛年長的族群，為長者的生活帶來一點色彩！總括而言，保持與身邊的長者定期溝通，表達支持，讓他們知道你會陪伴在他們身邊，感受到你的關懷，並感恩他們在你生命中佔據了一個重要的位置。尤其在這個充滿挑戰和不明朗的時候，我們更要互相關顧。抗疫是必要和嚴厲的，才可以有成效。同時，我們都可以為有需要的長者多走幾步，使到在醫院、獨居和療養院的老友記，不會感到被遺忘。
作者葉兆輝是香港大學防止自殺研究中心總監，張鳳儀是香港大學防止自殺研究中心培訓顧問