葉兆輝、張鳳儀：新冠肺炎全球大流行 為長者精神健康多行一步

社交聯繫擾亂 長者倍感孤單

在新型冠狀病毒大流行時，我們每個人都可以成為支援長者的一員。別輕看每個小舉動，你確實可以為長者的生活帶來一點色彩，就如：

（1）直接跟他們通話或透過視頻聊天，定期問候住在左鄰右里的鄰居和家族中的長者；

（2）主動關心他們在這段時間內的情况，就如他們日常生活的轉變，或他們處理壓力的方法；

（3）可以的話，鼓勵他們堅持過往一直有做的活動，就如散步、伸展運動、聽音樂、彈奏樂器、閱讀、園藝、看電視、砌拼圖、玩遊戲、書法，以及冥想或祈禱；

（4）如果他們的身體或精神健康出現狀况，請幫助他們尋求適切的醫療或社區支援；

（5）邀請他們分享過往的經驗和智慧，並主動向他們徵詢意見；

（6）對他們過往為你所付出或犧牲過的事情表達感恩，讓他們知道他們的價值，並展現你對他們的敬重。

本中心正籌辦一個在地區長幼跨代共融的計劃，為年輕人提供口述歷史寫作的訓練，為長者撰寫生命歷史，希望幫助年輕人增加對長者的理解，表達對長者的敬意與關懷，從而加深對社區的認識，建立一個互相關顧、彼此欣賞的群體。在這段抗疫期間，我們更應記掛年長的族群，為長者的生活帶來一點色彩！總括而言，保持與身邊的長者定期溝通，表達支持，讓他們知道你會陪伴在他們身邊，感受到你的關懷，並感恩他們在你生命中佔據了一個重要的位置。尤其在這個充滿挑戰和不明朗的時候，我們更要互相關顧。抗疫是必要和嚴厲的，才可以有成效。同時，我們都可以為有需要的長者多走幾步，使到在醫院、獨居和療養院的老友記，不會感到被遺忘。

作者葉兆輝是香港大學防止自殺研究中心總監，張鳳儀是香港大學防止自殺研究中心培訓顧問

[葉兆輝、張鳳儀]