曾志豪：奇怪的防疫政策

葉劉淑儀、湯家驊、張宇人，全部對「禁酒令」有保留，質疑成效。林正財雖沒有明言，但也表示禁酒令是「間接手段」，政府正研究「相對有效」和直接措施。換言之，「禁酒令」是「相對無效」。

行政會議應該有「集體負責制」，有責任為政府推銷政策，保駕護航；政府威信蕩然無存，縱使行會成員公開諷刺批評也不是新聞，但來到一項政策推出，行會成員公開表示反對，則並不尋常。

公共衛生的顧問也表示對「禁酒令」有保留，認為不夠力度減少人群聚集，兩方面的「智囊」都表示質疑，難道林鄭的「禁酒令」是沒有經過行政會議而自己一拍腦門的決定嗎？

行會成員公開反對政策不尋常

大眾批評「禁酒令」是「縮數」，介乎「正常營業」與「關閉食肆」的「兩頭唔到岸」政策，令食肆求生不得（無酒賣如何生），求死不能（未到停業也無賠償）。

有人說這是政策迴避「賠償」責任，所以希望用這種「間接」手法逼食肆自行停業，毋須政府開口。不過我覺得更似是政府這幾個月來的「被動防疫」思維，見一步行一步，絕不超前，也就失去主動權，跟在病毒後面走。

單單講封關，醫護不惜罷工來要求政府封關，但林鄭卻「政治」掛帥，不肯接納。一直拖到今天，世界各地相繼爆發，政府才「迅速應變」。難為林鄭在記者會上以「哭腔」指摘那些不負責任的人違反家居隔離政策，上街吃喝，「對唔對得住香港醫護？」

或許，她忘記了真正對不起香港醫護的，是那個堅持不封關，說出「係唔會得逞」的自己，是要求秋後算帳罷工「黑醫護」的建制權貴。

當初大陸爆發，香港不肯封關；今天世界爆發，林鄭便封世界關、對中澳台繼續「開封」。這究竟是科學抗疫，還是政治掛帥？

作者是傳媒工作者

[曾志豪]