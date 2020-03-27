郭永健：失業援助金 為何香港不能學英國？

隨着輸入個案再次增加，林鄭星期一（3月23日）宣布擬立法暫時禁止酒吧食肆售酒，用意與歐洲多國停止食肆酒吧營業一樣。但林鄭卻沒有為這些行業的員工提供支援，以及效法歐洲的國家推出的失業援助措施。

最近，英國政府推出援助方案，將代替企業向受疫情影響而無法工作的勞工，支付最多八成薪金，每月上限2500鎊（約2.3萬港元），前提是須同意讓員工休假，待疫情過後再讓他們返回工作崗位。措施會追溯至3月1日，暫時維持3個月。丹麥亦有同類政策，為財困且同意不解僱員工的私人企業支付最多75%薪金；而愛爾蘭政府亦研究推出類似措施，為受疫情影響而暫時被解聘的員工，支付75%的薪金。

倡津貼80%收入 上限1.6萬元 最多6個月

上述的做法與職工盟、工黨及社民連的倡議不謀而合。我們提出設立失業援助金，為受疫情影響而失業、開工不足、被迫放無薪假，或因強制檢疫而不獲支薪的僱員提供財政支援，以解他們燃眉之急。津貼額為每月正常收入的80%，上限為1.6萬元，最多可領取6個月津貼。而英國政府的做法更勝一籌，除了確保工人收入外，亦保住就業職位，減低疫情對失業的影響。當然，以上措施所費不菲，英國的開支預計增加780億鎊，而我們則倡議為失業援助設立300億元基金。

羅致光說法只是託辭

反觀香港，勞福局長羅致光卻以時間緊迫、社會未有共識來拒絕設立失業援助，並認為現時的紓困措施已經能夠解決燃眉之急，又提出放寬遣散費的規定。羅致光在2月23日的網誌表示：「如果設立一個全新的失業援助金以涵蓋所有失業人士，將會涉及大量行政程序，例如申請人需提交他們的基本身分及住址證明、曾就業與失業的證明文件等。此外，更要建立新的電腦系統、招聘人員處理和審批申請、建立津貼的發放機制等，估計整個工序完成已是2021年，才能開始發放金額。」3月初，羅致光在電台節目稱應在現有制度下加強支援，例如降低遣散費工作年數的門檻。

羅致光以上的說法實際只是託辭，英國相關措施的補貼預計在4月底前便能發放。此外，政府可讓申請者作法定聲明的方式處理，減少核實證明文件的程序。至於所謂降低遣散費工作年數的門檻，實在令人發噱。以就業收入中位數1.9萬元為例，即使降低至工作滿一年便可得到遣散費，在強積金對冲後，工作一年所得的遣散費只有1267元。

總而言之，各國政府均對武漢肺炎帶來的經濟影響嚴陣以待，但香港政府卻選擇救市不救人，任由失業工人自生自滅。現在歐洲多國已提出可行的措施，既撐企業又能保就業，政府為何視而不見？

作者是工黨主席

[郭永健]