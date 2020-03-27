洪清田：袁國勇恍如李文亮活在香港 不愧是孫中山學弟

吃野生動物這個「中國人陋習劣根」不單是在今天的中國，而是在千百年的中國。他曾叫中國知錯、認錯、改錯，否則沙士會再來，如今應驗，但似是歷史又重複上演。現代政治真諦不在於（像神）做對什麼，而在於（像人）知錯認錯改錯。袁國勇說他不懂政治，卻講出由傳統到現代的千古政治真諦。

就事件的性質規模及影響和歷史時間格局而言，袁國勇恍如李文亮活在香港，香港讓他發揮更大作用；他苦諫移風易俗，肯定比李文亮「更愛國」。

苦諫移風易俗 比李文亮「更愛國」

李文亮事件震撼全國全民全世界，中央派人調查一個月後撤銷訓誡，罰了兩個派出所中低級官員、警員。袁國勇事件背後誰主事、什麼級別？世界在等待，會不會中央派人調查，要多久才罰一罰？

一國兩制是21世紀世界「中西交流互變」的縮影。中國200年來掙扎求生，妥協、接受和適應西方外來的異質性文明。不論內外，文明和病毒一樣有正面和反面，而且好壞難辨，好壞還要視乎環境及其他因素的靜態及動態關係。中國內外異同因素的互動互變，衍生出本身的特性及形態，成為全世界、全人類的組成部分，抗衡、挑戰500年西方主導的現代文明。2019武漢新冠病毒國內外肆虐顯示，西方（世界）也（正）需要認識、面對，以及妥協、接受和適應中國／東方的外來異質性文明。

一國兩制是文明病毒交流的試驗場

當今全球化，中國／東方和西方（世界）的互相認識、面對、妥協、接受和適應，百多年的香港是世界公認典範。今天的一國兩制，正是21世紀新一輪「中外世界」文明交流和病毒交流、互相妥協、接受適應互變的試驗場。香港是人類共同的財產和資源。

病毒（virus）是外來異質生命（alienity），在「本體自我同質」（ontological selfhood and homogeneity，包括個人及集體）介入／損傷／毁滅「我」的生命，被稱為「疾病」（disease）。文化交流是外來異質與本體「你我主次異同」物質的交流；病毒也造就「我」體內新的生命，形成正面and／or反面的「新常態」。

「外來異質」與「本體自我」的流動

這個「外來異質」與「本體自我」之間的流動和交流，是「文化交流／病毒交流」中的DNA的re-configuration and mutation，不但由外而內、不但見諸危機，而是內部平時也不斷進行（具體形態則天差地別）。

對內對外，怎樣感受、認識、面對、因應、妥協、接受、適應「異質」與「自我（同質）」之間的流動和交流，及其正與反面後果，不同「本體自我同質」（ontological selfhood and homogeneity，包括個人及集體）有大不同（但可歸類）的方式與後果。

沒有任何生物能完全內生自足、不需外來物質，所以一個人、一個群體（家庭鄉村宗族種族社會王朝國家企業機構等等）的生存形態和存亡際遇，離不開「怎樣感受、認識、面對、因應、妥協、接受、適應『異質』與『自我（同質）』之間的流動和交流，及其正與反面後果」。

200年中國，可以從這perspective層層觀察。香港、台灣、新加坡和中國各自內部及之間的關係，可以從這perspective層層觀察。當下香港、台灣、新加坡和中國與世界之間的關係，可以從這perspective層層觀察。

這個全球化下互相妥協、接受和適應的大格局，很像是一場21世紀的Darwinism，考驗一切個人及群體。如何因應，不是關乎單一的群體，而是人群整體，沒家庭鄉村宗族種族社會王朝國家企業機構等等可以獨善其身。

看見皇帝新衣的小孩

袁國勇像那個看見皇帝新衣的小孩，不知不覺「奮勇」告訴中國最基本的生存之道：知錯、認錯、改錯。袁國勇事件，顯示「文化交流／病毒交流」中的「你我主次異同」的文化DNA的re-configuration and mutation，不單見諸群族層面（家庭部落宗族民族國族社會企業機構），也見諸個人層面的智能品德性情價值思想思維；而且個體與群體的DNA有機聯繫。香港百多年在中國200年的中西古今「文化交流／病毒交流」中，修成小小「正果」。

中國慣常單元單方單邊無視事實現實，盲目樂觀必然害己害人。袁國勇告訴中國「知錯、認錯、改錯」做不到，做不好，災禍難免。過去70年，除了沙士和這次，中國已試過很多（太多）次。

袁國勇不愧是孫中山學弟。

作者是香港學（Hongkongology）協會主席

[洪清田]