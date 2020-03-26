梁美芬：港鐵應減票價三成

其實，香港交通政策一直「以鐵路為骨幹」，港鐵受惠於政府以鐵路為主導的運輸政策傾斜，享有極大優勢，在某程度上已壟斷了交通市場的主要幹道，其他公共交通工具望塵莫及。港鐵在香港社會上具獨特的角色，而且長年享有政策優待，加上政府持有約75%的港鐵股份，並不能被視為普通的商業機構，只向股東交代，而是應主動承擔更大的企業社會責任，回饋市民。港鐵坐擁百億盈餘，在如此困難的時期，更應減價紓民困，與市民共渡時艱。

筆者和經民聯交通關注組在3月初進行了一項民意調查，以電話語音系統成功訪問了1031名18歲以上市民，了解香港市民對港鐵票價的意見，及對港鐵應該減價兩至三成與市民共渡時艱的建議的看法。結果顯示，九成市民認為港鐵票價昂貴，92%市民認為香港面對目前的經濟逆境，港鐵應該減價與市民共渡時艱，當中更有95%贊成港鐵減價三成。

新冠肺炎疫情將持續一段長時間，眾多市民需為防疫作長期準備，已經花費龐大開支購買防疫用品，生活壓力極大。作為港鐵大股東的政府，很應該敦促港鐵盡快調低票價兩至三成，調整詳情可按路程長短而定，而實施時間應由今年4月起至年底，為期9個月，以減輕市民的交通費負擔，與大家共渡時艱。如港鐵訂立一個「指標式」的下調票價幅度，相信可發揮「帶頭」作用，推動其他公共交通運輸工具的企業仿效港鐵，同樣作出減免票價措施，幫助香港市民克服難關，戰勝疫情。港鐵近年事故頻生，服務質素水平下降，又出現剪鋼筋醜聞，市民對港鐵的信心已不如往年，若港鐵帶頭減價，雖短期收入減少，卻能挽回信譽，重新成為「香港人的港鐵」。

2020年對香港所有市民來說將會是充滿挑戰的一年，政府的利民紓困措施可紓緩一部分經濟下滑給市民帶來的壓力。雖是危機，也是轉機，若港鐵懂把握機會減價，可重拾市民愛戴，是重建美譽的好時機。長遠來說，港鐵仍要檢討可加可減機制，不應只玩弄「數字遊戲」，透過車費回贈和折扣優惠給予乘客一些小恩小惠。

作者是經民聯副主席、立法會議員

[梁美芬]