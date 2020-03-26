陳帆川：新聞自由近乎包尾的中國 化身宣傳大國

特朗普上台固然給習近平帶來許多挑戰，包括在貿易戰上拉鋸，跟中國的關係忽冷忽熱，令人捉摸不透。不過他的狂言妄語也為習近平帶來前所未有的宣傳機遇。只要特朗普跟主流媒體水火不容之際，習近平持續躲在人群背後，發言照本宣科，在官媒鏡頭前塑造滴水不漏的正面形象，迴避一切敏感議題，則他所遭受的指摘，必然比前者少。

第一，西方媒體質疑了共產黨專制幾十年，好像「無國界記者」公布大陸新聞自由排名全球倒數第四，早已不是新聞，再去批評它，缺乏新鮮感。第二，習近平長年躲藏起來不見人，外界只能透過官媒鏡頭觀賞他預先設計好的一舉一動，跟生龍活虎四面樹敵的特朗普比起來，收視率無法相提並論。第三，任何國家的媒體和人民，無論有多國際化，專注力都集中在自己國家，因此西方媒體攻擊自己的國家元首，必然比起攻擊習近平更受關注，而批評西方文明世界防疫失當，亦必然比起批評長年專制的中國隱瞞疫情更加震撼。

黨媒公信力欠奉 影響力卻不容忽視

雖然黨媒的公信力是一個笑話，但習近平手上所能夠製造輿論的籌碼，比起西方大國領袖的籌碼要高出許多。即使「小粉紅」認定西方媒體愛抹黑中國，但西方媒體最積極的還是批評自己國家政府，正如CNN跟特朗普交惡，BBC也從不給約翰遜面子而面臨整頓，唯獨習近平一手把持的傀儡黨媒，壟斷了中國輸出世界的資訊，成為絕無僅有的公信力欠奉、影響力卻不容忽視的媒體。

原本中共的文宣策略，只能出口轉內銷，凝聚海內外華人愛國心。就像「反送中」時期，官媒在海外火力全開唱衰示威，指揮網軍在社交媒體大量吹風，但整體上不敵西方媒體的第一手報道和記者的實地調查。至於今次新冠疫情，中國既有世衛「助攻」，又得益於西方媒體槍頭對內，令中國在引導輿論上如魚得水，可謂機會難逢，直至近期中國官媒和外交官大玩「耍流氓」，跟特朗普政府打起口水戰，則似乎操之過急，適得其反。所謂宣傳大國，會否曇花一現？

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]