王慧麟：走向「去全球化」的道路

各國處理疫情分歧 主因醫療資源不足

其一，全球各國在處理疫情上，鬆緊不一，導致部分國家反而成為疫症爆發的溫牀。如果大家有觀察多個國家不同媒體關於病毒的分析及報道，各國存在相當大的認知鴻溝。在武漢封城之前後，外國專家對於病毒的影響及分析，大多覺得病毒不具有極大殺傷力，有些報道則指病毒會有類似感冒（flu-like）的徵狀。這些外國媒體的報道，讓不少外國人認為，新病毒即係感冒啦，就會掉以輕心。所以，當一些曾經在沙士遭受重創的亞洲地區，採取高規格的手法處理疫情，就讓西方國家人民覺得小題大做，自己嚇鬼，嘲笑甚至恥笑的說法，不絕於耳。

問題是，當疫情在西方國家大爆發的時候，各國處理疫情的操作，又出現步伐不一的情况。例如意大利受到疫症重創，立即要用封城封關的方式應對。但是，歐盟的鄰國如德國及法國等仍然相當寬鬆，結果意大利人為了避免受封城影響，走去歐洲其他各國，或加劇了歐盟內其他國家的疫情。然而，為何各國的公共衛生專家，在處理疫情方面，存在頗大的分歧呢？主要原因，在於醫療資源不足。

一些專家主張用「佛系」的方式應對疫情，即是依靠數據去推動，認為中招的人士大部分症狀不太嚴重，大家留在家中自然會痊癒，政府應把資源集中在最有需要的中、老年人身上。一些則認為，看到亞洲地區部分成功抗疫的經驗，應該採取強力遏制的圍堵措施。兩者的目的都是一樣，都是要遏制對醫療體制的需求，即是所謂「壓平感染率」（flatten the curve），即是不要在一個極為短暫的時間，忽然有極大量的中招人民求診，拖垮醫療體系。

世衛指引非教條 應按自身國情調整

然而，無論是「佛系」或是圍堵的操作，需要的不止是自身國民的配合，也要鄰國的配合。起初是「佛系」操作的英國，其初期的宣傳，卻是指大部分病徵輕微，各位只要保持社交距離及洗手便可，讓人民覺得疫症無關痛癢，無視指引，繼續玩樂。後來因為疫情真的失控，不少中、青年真的留在家病到「五顏六色」，他們拍下的片段，在網絡瘋轉，令到全社會進入混亂的狀態。到了此時，英國政府忽然變臉，立即用最強力的圍堵方法遏制疫情。至於採用「圍堵」政策的意大利，卻因為鄰近國家有「佛系」政策，令到有關政策成效不一，幾近破功。

有些國家把政策失效的理由，歸咎於世衛指引，這種說法相當可笑。世衛指引不是教條，各國應以自身的情况作調整，韓國有全國大測檢大追蹤的做法，台灣有大圍堵大追蹤的做法，乃至於中國「全面鎖國」的做法，好明顯不是百分百按照世衛的指引，那麼為何各國政府，卻把公共政策失效的問題，推給世衛？另外，有些國家防疫不力，有意無意地把政策失效的理由推給亞洲人種，也是一種推卸責任的做法。

要嚴陣以待 不應有「佛系」僥倖想法

經此一「疫」，各國的公共衛生專家應該要有一套基本的防疫策略，也要有一套嚴陣以待的對抗方針，而不應再有任何「佛系」的僥倖想法。在這裏，不是說「佛系」處理手法一定是錯。本來「佛系」式抗疫，理論上是可行，但人類總喜歡自由自在，「佛系」式抗疫要求有關國家的人民有高度的自律及警覺性，而且有高度的理性，即使感染到病毒，在家病到「五顏六色」也可以從容面對，這個前設顯然是行不通的。

檢討重要物資是否依賴其他國家

其二，為抵抗疫情，各國大抵採取鎖國政策，並以戰時狀態處理，即是各國利用自身的國家能力，指點各行各業，籌組國家隊，製造可製造的抗疫物資，抵禦疫情。當中有些故事，令人相當激動，例如法國有香水集團立即調動生產線，不到一星期就全面生產酒精搓手液；英國的航天科技及汽車工程等公司要在兩周內生產醫用呼吸機，幾近動用全國的工程專家合作處理；德國政府要求大企業製造呼吸機及口罩等。

各國當抗疫為首要，以戰時狀態指導經濟，要求大小企業全力配合國家需要，不理經濟成本，不理經濟效益，一般而言可以達到預期的政策效果，但在疫情過去之後，各國就必然檢視自身的經濟發展策略。西方國家處理疫情的一大難題，在於一些醫療設備及物資，極度依賴外國，特別是中國的支援。當然，這可以是全球化的好處，因為中國相關醫療用品可謂價廉物美，但一旦中國成了疫情中心，物資不再出口，其他各國就陷於大亂。因此，當疫情穩定之後，各國必然會檢討，一些重要的物資，以至於經濟各部門的物資及貨品，是否有過度依賴其他國家（例如中國）呢？過往以為不太重要的物資及貨品，還是否需要依賴其他國家呢？這裏會否出現「去全球化」的經濟策略之轉變呢？這一點要密切觀察。

作者是時事評論員

[王慧麟]