陳國祥：從新冠肺炎再起的中國 將戴上「超強新冠」？

從新冠病毒再起的中國，開始做災後重建，啟動產業復蘇與升級的大規模投資計劃。對外則展開援助外交，同時趁歐美國家陷入水深火熱困境，積極重開產業鏈，吸引外資，爭取向世界經濟超強地位邁進。當歐美國家從新冠病毒肺炎重創中復元之時，會不會看見引爆新冠病毒的中國頭頂上戴着簇新的超級強國新冠？

西方列強雄霸天下威勢一去不返

態勢正往這個方向挺進。在歐美國家疫情變本加厲，紛紛封城、進行居家管制之際，宣告接連數日已無新增本土病例的中國快速有序復工。先前中國因為官僚體系隱匿疫情及應變緩慢使疫情擴散，經過兩個月的勵精圖治，已向世人展現專權體制固然有其缺陷，但搶救天災病禍效率可觀，遠非歐美民選體制可以比擬。從淒風苦雨走出的中國，正迎向春暖花開的爛漫風情，歐美國家則仍在風狂雨暴中掙扎。莫非新冠疫情製造了一個拐點，歐美盛世從此跌落，東方中國加速崛起，既超了英德法等國更趕上美國？

幾乎可以斷言，主導世界秩序且體現自由民主價值超過200年的歐美國家，由於體制和文化上的特質，面對傳染力極強的新冠病毒侵襲，必然哀鴻遍野，死傷枕藉，經濟重創，人心委靡。疫情過後，經濟版圖將變形，國際權力結構將翻轉，文化與制度的自信指數更迭，東方巨龍虎虎生風，西方列強雄霸天下的威勢一去不復返。

美國經濟危機深重前所未見

超級強國美國這回先則傲慢輕忽，繼則手足無措，再則傷筋動骨，終則元氣大傷。一個檢測能力低弱的國家，無法快速篩選染疫者的國家；一個公衛體系不健全、醫療體系高度商業化的國家，聯邦體制又是上下不通氣，如何能有效應對大面積傳染的病毒？去年光是H1N1流感，美國就有高達2600萬人感染，死亡超過3萬人。禍根在於美國醫療費用昂貴，加上各州醫療資源分配不均，至少3000萬人沒有醫保，即使病毒檢測免費，確診之後昂貴的治療費用，也非許多經濟弱勢民眾可以負擔。可以預見，美國遭新冠病毒肆虐的嚴重程度，必將甚於武漢乃至湖北。

美國CDC流行病學家Matthew Biggerstaff預言，一旦新冠肺炎大規模爆發，美國可能有240萬到2100萬人需要住院，而全美只有92.5萬張配有足夠醫療人員的病牀，根本不敷使用。由於新冠肺炎的死亡率遠高於H1N1，一旦爆發社區交叉感染，死亡人數可能高達20萬至170萬，災難是空前的。

由於美國各方對於管控疫情極不樂觀，所以金融市場連續暴跌，流動性瞬間陷入枯竭，原本被視為可以保值避險的美國國債和黃金也被大幅拋售。美國政府信心喊話全然無效，只好降息、降息、再降息，撒錢、撒錢、再撒錢。這回經濟危機之深重，付出成本之高昂，都是前所未見，還不一定能控制危疑震撼的困局。

中國新基礎建設計劃 具關鍵影響力

中國有效掌控疫情，歐美國家疫情急劇惡化失控，給了中國轉守為攻的機會。中國首先重啟新一輪中美博弈，全面向美國發動「病源何起」的輿論戰，企圖逆轉從1月23日武漢封城以來的國際話語權劣勢。即使不易洗刷的肺炎禍首的污名，外交部發言人也向美國政府叫板；抗疫治理模式的優越性，更被提高到神壇的地位上；「一省市救一國」模式，輸出抗疫治理經驗與資源力量，正在擴大辦理中。復工復產快馬加鞭，並且推出一系列利多政策吸引國際資金。最具關鍵性影響力的是新基礎建設計劃，全方位擴大內需投資，聚焦於最具未來性的5G、工業互聯網、人工智能（AI）等科技基礎建設，力圖複製12年前歐美在金融海嘯中掙扎求生，而中國啟動擴大內需、全面加強基礎建設的局面。

全球戰略佈局 終極目標制衡美霸權

中國趁歐美之危，雄心勃勃地展開全球戰略佈局。對內先求固元強本，深化改革開放路線；對外強化國際合作治理，聯合先進國家，增強經濟與科技競爭力，終極戰略目標是制衡美國的霸權地位。中共深知，只有更大力度擴大改革開放，進一步打造市場化、法治化、國際化營商環境，才是提高國際競爭力根本之計。隨着中國與歐美國家疫情逆轉，中國已經展開後新冠時代的國內國外部署，其所帶來的深遠影響將遠大於前次金融風暴。

值得注意的是，北京當局已認識到，單純的加大資金投入，可能重蹈大水漫灌的覆轍；只有克服投資邊際效益遞減、產能過剩、產出低於收益的困境，才能確保產業結構與經濟效益穩步再上一個台階。基於這種考量，除了基建與科技產業紛紛上馬之外，土地改革尤其是農村土地改革及其相應的集體所有制改革，由於可以產生豐沛的資金動能與動力源泉，所以將被加速推進，這個改革所產生的後續影響將大大超過一般的基建。

疫情逆轉提供了中國超前部署的良機，為其重塑各國在世界上的地位創造條件。這次中國能夠調用大量資源應對緊急疫情，顯示其擁有集中性動員體制以及較好的政府財政能力，疫情還在爬坡階段的歐美國家，由於普遍財政赤字沉重，貨幣工具更因為長期量化寬鬆而使效能有限，加上應變過程暴露美、英等國領導力遠不如中國，因此未來的博弈中戰力勢必落居中國之後。

混亂中逐漸突破封鎖 成危機救援者

中國已非吳下阿蒙，而是世界第二大經濟體，未來與各國之間的互賴必然加深，而西方國家近年受美國單邊主義嚴重撕裂，加上歐洲受難民危機衝擊，內部則被左右翼陣營衝突嚴重撕裂，竟連持守數百年的自由民主價值也已動搖。中國近年來已對國際既存的秩序構成挑戰，又逢美國當家者事事圖謀「美國優先」，在許多議題上屢屢與歐盟國家交惡，還退出諸多國際建制，導致美國成為國際秩序實際的破壞者，嚴重撕裂歐美國家之間的合作與整合。在一片混亂中，中國逐漸突破封鎖，這次疫情風暴更成為歐洲國家的危機救援者。

疫情過後，歐美國家的實力消退在所難免，歐洲與美國之間的矛盾也將加劇；西方衰退，東方趨強，中國的實力及其國際影響力必然穩步提高。一個戴上超強新冠的中國隱然浮現。

作者是台灣資深媒體人，曾任中央社董事長、《中國時報》總編輯

[陳國祥]