吳幼珉：美大選結果影響中美矛盾焦點

過去3年的美國經濟表現不錯，特朗普更可以利用行政資源為其勝選服務。翻盤危機主要來自已經無法掩飾的美國新冠肺炎疫情和防疫成效，而美股因疫情下挫會打擊美國經濟，特朗普也可能輸掉大選。

美中是世界的主要大國；美國綜合國力較強，中國則快速增長，兩國競爭也愈來愈激烈，卻又未分勝負。在這樣的背景下，中國崛起和美國阻礙前者崛起成為了兩國矛盾激化的結構性因素。

特朗普說要「讓美國再次偉大」，是向美國選民說他們愛聽的話；特朗普政府實際上卻意圖收縮美國在海外的軍事力量。雖然美國軍艦繼續在南海游弋、建立太空司令部，卻千方百計阻礙中國國防力量發展。美國設置關稅壁壘，更把中美科技競賽定位為惡性競爭。

只要被認為有效抑制中國崛起和對美國好的政策，拜登或桑德斯若當選或許都會仿效，做法卻有不同。拜登曾說中美關係不一定走向衝突，甚至稱兩國間並無競爭，與奧巴馬當年的提法相似。在貿易問題上，拜登反對向中國加徵關稅，脗合經濟自由主義為基礎的全球化理論；但他卻主張在知識產權和貿易問題上對華更強硬。作為民主黨人，拜登會再次利用美國的軟實力，包括與盟國共同對付中國，在東亞給中國製造麻煩。在經貿方面，拜登贊成加入《全面與進步跨太平洋伙伴關係協定》（CPTPP）。

桑德斯自稱「民主社會主義者」，主張徵收「極端富人稅」、對擁有10億美元以上房產者加徵最高稅率和增加公司稅等，他的主張不能與某些西歐國家國有化或北歐福利主義相提並論。他肯定中國扶貧成績，但不認同中國的政治制度，更「不坐視大陸武統台灣」。他認為「假設中國不是我們一個主要經濟競爭者是錯誤的」，反對給予中國永久正常貿易關係，也反對加入CPTPP。

做好自身事情 可減美政策變化影響

相比之下，特朗普政策咄咄逼人，關稅壁壘對中國外貿造成某些困難，同樣也使美國與盟國關係疏遠，讓美國孤立。拜登的觀點與美國2016年以前的對華政策相似。而桑德斯政策的不確定性則比較大。

我們是美國大選的旁觀者。但不論特朗普、拜登還是桑德斯誰入主白宮，只要美國阻礙中國崛起的目標不變，中美關係都不會發生根本性的改變；但可能改變矛盾的聚焦，如從貿易和科技競爭轉移到諸如軍事或意識形態等其他領域，鬥爭方式和衝擊的激烈程度也可能隨之改變。

眼下抗疫，美國以冷戰思維較勁中國意味濃，那既不現實，也有礙本國抗疫。而中國崛起則主要由其發展可持續性決定的，把自身事情做好了，就能削弱美國對華政策變化對中國的影響。

作者是資深香港評論員

[吳幼珉]