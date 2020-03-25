張國樑：疫境暴露資訊科技教學空洞

對網上實時教學似不聞不問

抗疫期間，教育局只發放一次性不多於2.5萬港元的「防疫特別津貼」，資助學校防疫相關的額外開支，但對於配合停課期間推網上實時教學的需要似乎不聞不問，有些學校就頓然變得束手無策。以往一直有不少討論關於「實時遙距」與「傳統面授」教學的比較，教育界和家長都存在不同意見，但實際研發和執行的都不多，特別缺乏相關政策局拓展「資訊科技教學」的方案。所謂「養兵千日用在一時」，現時可見教職員、家長和同學們都未有做好傳統方法以外的學與教準備。另外，要施行「實時遙距」教學方法，過程中必對網絡速度、電腦硬件規格和學童的自律性有着甚高要求，這樣會造成一些基層學生的學習障礙，還有家長的參與度相比「傳統面授」教學方法為多。然而問題多的是，迎接更快的網絡時代來臨是理所當然的，政府也責無旁貸，機會是留給有準備的一群，長遠來說，香港教育需要革新，政策方針更要融入跨世代的前瞻思維。

新加坡教育部在今次疫情中沒有實施停課安排，認為要做好一切可行的防疫措施，例如高度關注個人衛生、增強校園環境清潔、取消校內集體活動等等，更深信孩子們需要正常活動時間，不能長久躲在家中，這樣會影響他們的成長。英國方面，嚴格實施全面停課安排，取消所有公開考試，改為由老師以學生日常表現評估分數。從這兩國例子可見，決策人在執行公眾必要措施上的信心和決斷能力，也反映到整體政府的管治質素。筆者認為，香港教育可使用資訊科技在教學上仍有很長路走，教育界十分缺乏相關培訓，在公眾推廣上也有極大的拓展空間，今次疫情完全暴露了這方面的缺陷，但看看現時特區團隊的管治質素，相信短期內還未有任何具智慧的政策措施，可以將這個空洞稍作填補了。

作者是香港青年時事評論員協會會董

[張國樑]