呂秉權：隱瞞疫情追責時

國內隱瞞方面，多數是外省市人民隱瞞來自湖北、武漢等時為疫區的旅遊史和接觸史，公安多以涉嫌「妨害傳染病防治罪」和涉嫌「危害公共安全罪」來治罪，被查辦者眾。其中一件重案，是2月初，一名福建男子隱瞞從武漢回來，直接或間接影響了4000多人，眾多人要被隔離，公安後來將其拘捕，內地律師稱最高可判處死刑。

至於入境隱瞞，3月中，中國五大部門最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部、海關總署聯合發布《關於進一步加強國境衛生檢疫工作 依法懲治妨害國境衛生檢疫違法犯罪的意見》，重點打擊全國多例入境者刻意隱瞞疫區／疫國的旅遊史、不如實申報健康情况、不配合實施隔離等違法行為。

內地想營造「官員隱瞞與庶民同罪」

除了管束老百姓，內地還想營造「如果官員隱瞞疫情，將與庶民同罪」的法律權威。

《人民日報》2月初在網上發布，廣西桂林市臨桂區市場監督管理局副局長周繼昌，因瞞報之前到過武漢，回桂後又沒家居隔離，甚至多次到人多的場所活動，導致多人被隔離，最終周繼昌禍不單行，既確診武漢肺炎，又被公安立案偵查。《人民日報》以「副局長瞞報被移交警方：疫情面前沒有『特權』」為題發出報道，印證只要觸犯瞞報天條，官員亦沒特權。再者，該文末段更標明「疫情非常時期，執法執紀只能更嚴，『不管涉及誰』『絕不姑息』等監管原則，更要得到強調，唯此才利於疫情防控工作依法有序開展」。

「絕不姑息」會否到了高層就行人止步？

如果地方小官撒謊累了少數人要受罰，那麼倘若中共領導人隱瞞疫情害了全國甚至禍延全世界，這筆帳世人應否來算一算？隱瞞疫情「不管涉及誰」都「絕不姑息」，這話會否到了中共高層就行人止步、法律唯下不唯上？

中國共產黨新聞網「學習大國」製作的《習近平的戰「疫」日誌》和2月中的《求是》黨刊披露，中共總書記習近平1月7日在中央政治局常委會做出第一個抗疫動作，他的原話是「武漢新型冠狀病毒肺炎疫情發生後，1月7日，我主持召開中央政治局常委會會議時，就對新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作提出了要求」。

這段話的意思是，在習近平的認知和中央層面，「武漢新型冠狀病毒肺炎疫情」早在1月7日甚至更早已經發生，之後他才在這個中共最高層會議，提出相關的要求。

既然有「疫情」，以習近平「定於一尊」的強勢和中共舉國體制的優勢，防疫措施必定連環出擊，連消帶打。但是自1月7日至1月20日中間的12日，習近平居然防疫零動作，他如常發表「重要講話」但不提疫情；他出席科技頒獎禮但沒指示科技防疫；他慰問別國空難但不慰問本國國難；他因阿曼君主逝世發唁電但沒悼念國內第一宗武漢肺炎死亡個案；他與黨外人士共迎新春但沒叫停國人串門、萬人宴慶新春；他出訪緬甸，數以百萬計的武漢和湖北人則出走各省和國際；他考察雲南但沒走到武漢，他在考察駐雲南部隊時與官兵握手後，鏡頭沒交代他洗手即到廚房拿起人家的大湯勺在兩道大鑊餸菜中撈了兩撈，鍾南山、袁國勇等抗疫專家看了亦可能會皺皺眉頭。

習近平要交代為何「12日零動作」

疫情的處理到了中央的層面，到了習近平的手上居然停了12日，但疫情在武漢和全國沒有停下來。反之，這12日疫情不斷以幾何級數變大變惡，不斷害人和殺人，在你歡慶新春之時，在你大春運之時，在領導人歌舞昇平、粉飾太平之時。

最可恨的是，疫情的升級警報已在1月6日交到中共高層手上，等待中央的「英明決策」、「親自指揮，親自部署」。《明報》2月17日鍾士在中國專欄「京城密語」披露，1月6日，中國疾控中心主任高福要求啟動二級應急響應，但其後中央領導人「要求要注意防範，但同時要求不要因此造成恐慌而影響即將到來的農曆新年節日氣氛」，最終錯過中國防疫的黃金時間。中國國家衛生健康委員會高級別專家組長鍾南山說過，武漢如果早5天封城，感染人數可減三分之二。現在回看，中國白白錯失早16天封城的黃金時間（1月7日至23日）。

習近平在3月10日視察武漢時表示「這次新冠肺炎疫情防控，是對治理體系和治理能力的一次大考，既有經驗，也有教訓。要放眼長遠，總結經驗教訓，加快補齊治理體系的短板和弱項，為保障人民生命安全和身體健康築牢制度防線」。

到底教訓具體是什麼、牽涉他本人的教訓又是何事，他並沒有對國人和世人撫心自問。

他需要向全國和全球清楚交代為何他研判有疫情，但仍可以容許自己12日零動作。

他亦應從自己教人要從歷史中汲取教訓的教導中自我學習。

查清責任才是負責任大國所為

2014年，習近平在十八屆中央政治局第18次集體學習時強調，要牢記歷史經驗歷史教訓歷史警示，為國家治理能力現代化提供有益借鑑。

他說「治理國家和社會，今天遇到的很多事情都可以在歷史上找到影子，歷史上發生過的很多事情也都可以作為今天的鏡鑑」。

可惜，17年前的沙士教訓，內地黨政高層和地方，早已忘記得一乾二淨。

別說2003年，現在追問中國是次疫情的源頭和習近平不願提起的12日亦不為黨國所容。

追問源頭，查清責任，追究隱瞞，一人做事一人當，這才是一個負責任大國的所為。

諉過於人，發假消息，轉移視線，國人將永遠抬不起頭。

作者是浸會大學新聞系高級講師

[呂秉權]