【明報文章】過去一個星期,我有幾位定居英國或子女留學英國的朋友,都撲機票從倫敦返港,這當然全因被英國約翰遜政府起初的「集體免疫放任策略」所嚇怕,弄到大家雞飛狗走。試想想,若然咳嗽不止,甚至發高燒,都要先留在家中起碼7天,之後才能致電NHS(國營醫療系統),經它轉介,才可進入醫院,到時人都可能半死不活了,且朋友親人曾經試過致電NHS,發現長時間沒有人接聽。但其實,我們固然可以批評約翰遜的賭徒性格,但公道點,「有頭髮邊個想做癩痢」,世界各地的抗疫策略,正如《經濟學人》的社論所言,其實都受到客觀條件所制約。《經濟學人》社論The Politics of Pandemics指出,各國政府採取哪種抗疫策略,端視乎三大因素,包括their attitude to uncertainty; the structure and competence of their health systems; and whether they are trusted。如果讓我修訂一下,會改為:(1)當地醫療系統的能耐;(2)公眾的警覺性;以及(3)當局是否被信任。