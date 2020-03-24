梁美儀：疫情勢洶 忍痛停擺

觀乎世衛的數字，至3月22日，全球共有7個國家的確診個案超過1萬宗，撇除內地及不屬於港人到訪熱門地點的伊朗，其餘5個國家，即意大利、西班牙、德國、美國及法國，還有近日個案飈升的英國，都是跟香港人流交往頻繁的地區。這些國家為控制疫情，其實全部都已實施限制民眾外出的措施，但恐怖之處，在於這些國家實施的禁足令，仍未能有效遏制當地疫情。

歐美地區疫情失控，連德國總理默克爾也形容，這場疫症是自二次世界大戰以來最大的挑戰，港府是時候放下害怕打擊經濟的迷思，落重藥截斷傳播鏈。

政府剛公布明日起禁止非港人乘飛機入境，總算是行前一步，減少來自海外高危地區人士傳入個案的壓力。

要求娛樂設施停業 食肆停堂食

不過，在減少本地社交接觸的措施上，政府仍然是顯得畏首畏尾，瞻前顧後。例如就一些醫學專家建議政府應暫停酒吧、戲院及健身室這類娛樂等場所，政府就只「限酒不限人」，即只限制領有酒牌食肆、酒吧，禁止出售酒精類飲品。然而這措施極其量是減少市民「酒後亂性」而可能出現近距離接觸的傳染風險，但未能減少一班友人聚首，點杯mocktail，繼續除口罩「吹水」，又或到酒吧附近便利店，買一打啤酒在店外飲完再入店內大噴口水。

不要忘記，聚人才是防感染最忌的地方，下次如出現咖啡店感染群組，又來禁售咖啡？要求戲院、健身室等娛樂設施暫停營業，食肆酒吧停供堂食，可能才夠痛夠徹底。當然，政府應同步推出進一步支援受影響企業的措施。

忍痛停擺2至3個星期，或許是令香港避過本地大型爆發一劫的機會，而這機會，隨時稍縱即逝。

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]