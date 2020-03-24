劉進圖：中美交鋒 須保香港窗口

中美在防疫上都錯漏百出

新型冠狀病毒源頭為何，應該科學論證，美國總統故意使用「中國病毒」一詞，政治意圖至為明顯，罔顧全球華人受歧視風險，行徑卑劣。中國外交部發言人妄稱病毒由美軍帶入中國，卻無憑無據，貽笑大方。客觀事實是，中美這兩個超級大國在防疫上都錯漏百出，中國早階段隱瞞疫情，令湖北省成爆疫重災區，美國則掉以輕心，應變遲緩，讓病毒長驅直入，如今紐約和矽谷災情慘重。

可藉港抗疫經驗推介亞洲模式

相較之下，亞洲多個國家和地區，包括新加坡、台灣、香港、澳門和韓國等，在防疫抗疫上取得了國際公認的成績，把確診數字和死亡病例都控制在相對低水平，公立醫院維持有效運作，以致國際媒體不斷大篇幅報道「亞洲模式」，許多發展中國家以此模式制訂防疫政策。這個模式的優勝之處在於，主要倚靠資訊透明、密集檢測、認真追蹤、有效隔離，動員全民減少社交防疫，毋須像中國內地那樣徹底封城幽禁，犧牲民眾自由，也不會像英國初期那樣放任自流，拿國民性命作賭注。

中國在抗疫文宣中，大肆宣傳中國模式，這或許可以令內地官民自我感覺良好，但在國際層面卻極難推銷，除了俄羅斯和朝鮮，有多少國家可以照搬中國模式？反而香港和澳門的抗疫經驗，在國際上甚受歡迎，許多地方願意借鏡，尤其香港的傳染病專家，在國際上享負盛名，以香港經驗為實例，向國際推介亞洲模式，對於北京倡議的「打造人類衛生健康共同體」，可能更有實際幫助，更有利於制衡美國的單邊主義霸權行徑。

逐美記者不明智 網開一面更有利

從這個角度看，北京決定驅逐《華爾街日報》等美國傳媒駐華記者時，表明禁令適用範圍包括香港和澳門，並非明智之舉，網開一面反而更有利於合縱連橫。同樣道理，港大袁國勇教授師徒在報刊撰文，痛批內地食野生動物陋習，縱使政治敏感度不足，用語和時機略有失當，但愛國陣營上綱上線，把他們批鬥為賣國賊，還呼籲港大予以懲處，這些政治鬥爭掛帥的愚蠢行徑，雖成功迫使袁國勇撤回文章，卻嚴重損害了香港的學術自由風氣，在國際上亦損害了中國的形象，削弱了中國的抗疫文宣，假如安排鍾南山等教授就袁的文章理性切磋，辨疑釋惑，效果肯定較佳。

作者是資深傳媒人

[劉進圖]