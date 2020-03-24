黎恩灝：威權警政是香港的政治病毒

為維護政權生存 挑戰甚至破壞政治規範

筆者的答案當然是「不」。第一，批判警隊的作為，並非僅僅針對個別警員操守，而是我們幾個月來的觀察和體驗，明白到警隊的「暴力」，是有系統、結構性的暴力；這種有系統、有組織的暴力，9個月來不斷破壞香港單薄的法治與民主。第二，警隊被視為「暴力」的言行，在武漢肺炎在港爆發以來，明顯變本加厲。有論者認為香港已步入警察國家的狀態，但筆者認為，把香港警隊所作所為，稱作「威權警政」（authoritarian policing）更適合。警隊擔當威權政府的「打手」，其執法的準則，是維持保障政權生存的法紀（law and order），而非捍衛能保障公民權利的法治（the rule of law）；為了維護政權生存，警隊在有利的制度下，敢於挑戰甚至破壞既有的政治規範。

威權警政的背景，正是作為對香港有最終「話事權」的北京，將公安與國安元素，嵌入對港政策。去年夏天，中共提出「止暴制亂」的綱領，作為應付香港的反修例逆權運動的指導方針；及後，公安部長趙克志出任港澳工作協調小組副組長，中央對港決策者包括公安系統的頭領，反映了大陸執法部門服膺黨政治領導的作風延伸至香港特區。在這背景下，香港警隊作為本地最龐大的執法部門，如何配合中央「止暴制亂」的方針之餘，更將警權的長臂，伸入香港的法治與民主？

法紀為劍 上綱為盾

第一，警隊以「法紀為劍、上綱為盾」，正是其指導思想或意識形態。所謂法紀為劍，就是呼應中共以法律為武器的取態，天天高呼「捍衛法治」，其實只是「維護法紀」，強調民眾守法，但執法者犯法，卻有酌情可言。警察可以任意以「阻差辦公」之名拘捕民選區議員，但對有交通警在駕駛電單車時「大鵬展翅」，警察代表在立法會卻稱有案例證明並無不妥，但事後連相關案例編號也無法提供。法律本來是理性的結晶品，但到了執法者手上，頓變成不理性執法的工具，實在諷刺。

至於「上綱為盾」，就是將民眾的抗爭運動定性為「恐怖主義」行為。誠然，在過去的遊行集會中，的確發生過破壞中資商舖、銀行，以至襲擊反對示威人士和警察的事件；在近期，亦有多宗爆炸品發現案，但這些事件與有組織的恐怖主義行為相距甚遠，正如外國的反政府示威有時會出現「打、砸、搶、燒」的暴力行為，但亦不會被國家定性為恐怖主義。執法警隊頭目多次以恐怖主義來形容相關案件，效果就是將抗爭者視為崇尚暴力、試圖無差別襲擊市民的犯罪分子，這與在外國往往將政治異見者定性為恐怖分子，再堂而皇之逮捕、施行酷刑和拘留的做法一脈相承；同時，警方以恐怖主義作標籤，就是為應用香港的《反恐條例》（香港法例第575章）鋪路。有別僅針對被告人的《刑事罪行條例》，反恐條例賦予保安局長和警方更大的調查權、搜查權、凍結財產，甚至可以要求第三方人士交出有關資料，為擴大警權打壓異見者作後盾。

消極配合法治 積極挑釁民主

第二，警隊「消極配合法治、積極挑釁民主」，成為其面對社會各界要求問責的作風。法治既體現在法庭，也不止於法庭；除了依靠司法機關約束、制衡公權力，法定機構本應能同時發揮監察和刑檢的功能。然而，監察警員操守的投訴警察課是「自己人查自己人」，監警會是只能覆檢、無法起訴的「無牙老虎」，已是不爭的事實，警察當然樂於繼續參與他們視為「行之有效」的監察制度。即使面對法庭，警方也扭盡六壬，避免同袍面對審訊。例如，印尼籍記者Veby Mega Indah於去年9月29日採訪期間，疑被香港警察射中右眼致盲。由於香港警察根本沒有將此事視作刑事案件處理，她只能透過提出私人起訴來討回公道。然而，按目前法例，事件發生6個月後，私人起訴均會失效；要提出私人檢控，就必須知道涉事警員的姓名，警方半年來一直拒絕提供相關資料，案主在3月29日前無法得知涉事警員姓名的話，私人起訴只能報銷。

筆者多次論述香港法庭並非能主動查案的包青天，只要警方不合作、律政司不作為，司法如何獨立，也無法為上述的記者尋回公義。警察消極配合法治，反過來就是積極不合作，拒絕問責，約束公權的法治能如何走下去？

警察積極挑釁民主，是威權警政對香港極大的衝擊。香港份屬有局部選舉卻無全面民主的威權政體，所謂香港的民主，講的是局部直選能產生代議士、大部分的反對派能參與有競爭選舉，以及民主、自由、人權、法治等核心價值深植人心云云。公權力處身於半民主的格局，如果有心推動民主發展，就應發揮尊重民選代表、接受問責的態度，體現專業的公僕精神。但香港警察對待有人民授權的代議士，態度囂張跋扈，甚至有反民主問責的傾向。在街頭，防暴警員肆意向立法會議員噴發胡椒噴霧、拘捕監察警員執勤的區議員；在立法會議事堂，代表警方的警司輕佻地拒答議員提問、「撩是鬥非」。議員關注警署內隔音設施不足，警司就反問他是否曾親到警署排隊等見律師，暗示議員亦是被拘捕的嫌犯；議員要求警方提交緊急求救回應率數字，警方的報告竟撇除去年7月21日的數字，還理直氣壯指原因合理。這種間接不合作的態度，在區議會層面就更甚。例如警方代表離場抗議、駁斥議員指摘，還以議員當選票數作為「反擊」的辭令，既無助重建社區警民關係，更加劇警員和民選議員的矛盾──本來應受到監察、向民意代表問責的公僕，反而樂於用權力來制服代議士，要當無民意授權的主人。

反民主心態 令執法部門公信力江河日下

警察矮化、對抗民主選舉產生的議員，其實是賤視民主；這種反民主心態的後果，只會令執法部門的公信力江河日下，支持民主和法治社會的民眾，就會更討厭警察。令人憂慮的是，這種服務威權、無視法治、輕蔑民主的警政作風，倘若延續下去，只會成為香港的政治病毒，蠶食我們單薄的法治與局部的民主制度。在9月的立法會選舉，警察是否如去年一樣，視支持反修例運動的候選人為對頭，驅散選舉集會、阻礙參選人競選工程？在選舉當日，警察能否抱持初心，不偏不倚維持秩序，而非如上星期般，在元朗選擇性保護反對抗爭者的海報、護送涉騷擾市民的白衣人？

（編者按：3月24日，Veby的新任代表律師關朗儀稱，上一任律師曾考慮以《簡易程序治罪條例》第4（14）條的「肆意或疏忽地發射火器，以致對任何人造成損害或危險」控告涉事警員，該罪名要在事發後6個月起訴；然而，如要以罰則較重的罪名檢控，例如《侵害人身罪條例》第17條的「意圖造成身體嚴重傷害而射擊」，最高可判處終身監禁，沒有特定起訴期限）

作者是倫敦大學亞非研究學院博士候選人、香港浸會大學政治及國際關係學系兼任講師

[黎恩灝]