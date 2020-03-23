溫卓毅：認真對待政策討論：疫症的啟示

英國整套方案有理有據

上述題目並非全然是象牙塔裏的「離地」思考，而是攸關生死的政策討論。例如，英國政府起初的「群體免疫」策略，一經公布就被批評為「放任自流」，首相、大臣敷衍塞責有如現實版Yes Minister。之後英國在制度趨同壓力之下「歸隊從眾」，採納在家工作、減少社交接觸、避免外遊等措施。撇開最終成效不論，單就決策到修訂的過程（policy process）而言，它完整呈現了何謂理性分析和證據為本（evidence-based）的政策制訂、及時清晰的政策溝通，以及回應民意的政策修訂。

在推出「群體免疫」之時，英國政府確定並向公眾交代了清晰的政策目標，就是延緩爆發高峰期，避免公共衛生系統因為過載而崩潰；同時保護長者等高危人群免受感染。政策制訂除了依據常見的數理模型預測外，還參考了行為公共政策的「助推理論」（Nudge theory）：長期高度戒備及社交停頓，會令民眾對抗疫防疫的措施感到厭倦、放鬆警惕。如果這種高水平的警覺和戒備未必能長期維持，那麼就盡可能將有效警戒留到爆發高峰前夕。

整套方案，從確定政策目標到選擇政策工具，皆有理有據且邏輯自洽。但再完美理性的方案，沒有民眾的支持就無法執行。所以英國政府的官員與科學家即時開展溝通工作，透過媒體圖文並茂解釋政策，逐一回應學界同行對理論假設與預測模型的質疑：預測病例有多少、年齡組別如何分佈；醫療資源（如隔離病牀、呼吸機、防護裝備）的存量、後續供應是否穩定。基於對每個具體議題的討論結果，官方修訂方案。

香港決策體制沒足夠討論空間

考慮到香港與內地密集的人員往來，從目前的確診數字說，香港成功防疫抗疫。但整個政策過程充滿衝突和張力，既有官員抱怨社會對政府不信任影響政府抗疫成效，又有醫護罷工爭取關閉出入境口岸及加強內地來港者檢疫，繼有隔離設施選址爭議及防護裝備緊張等。行政主導的決策體制沒有為政策討論提供足夠的空間，政策溝通以罷工、遊行請願的對抗方式進行，過程充斥猜忌、驚嚇、仇恨、恐慌等情緒。

隨着大家掌握更多疫情的資訊，坊間開始出現反思聲音，檢討香港從17年前SARS危機中汲取了幾多教訓。當年的SARS改變了香港人的衛生習慣，這次SARS 2.0能否培養香港人以數據、邏輯和理論參與政策討論的習慣？借用法理學家德沃金教授《認真對待權利》的書名，參與政策討論，何嘗不是一項公民權利，我們應該認真對待。

作者是嶺南大學研究助理教授

[溫卓毅]