彭皓昕：法治已死 我們又可以怎樣？

戴教授指出法治有4層次，分別為「有法可依、有法必依、以法限權、以法達義」。在社會運動中，警隊的行為，不斷令人有足夠理由質疑它有法不依和濫用權力。加上林鄭月娥政府的默許與縱容，以及現行的機制——如投訴警察課及監警會均不能有效處理警隊的問題，正如戴教授所說，現時法治的問題重點在於公權力的運用不被法律有效約束，以致連「有法必依、以法限權」這兩個基本層次都明顯不達標。

市民感到自己在法律面前的地位與警察有天壤之別，於是憤然說「法治已死」，這種感覺是可以理解，甚至認為法律只是政權打壓市民的工具，猶如咬人的喪屍，亦不無道理。然而，縱使法治每况愈下，有些事件告訴我們公權力卻未至於完全不受制衡。

例如林鄭月娥在去年10月倉卒引用《緊急法》，繞過立法會制定《禁蒙面法》，高等法院在司法覆核案中，裁定在《基本法》下行政長官不能剝奪立法會職能；禁蒙面法適用於任何合法、和平及不合法的集會，範圍太廣，違反人權，是以引緊急法訂立禁蒙面法屬違憲。這個裁判結果及判辭所述的原因，都符合我們對法治的期望。

我們固然不能單憑一個判決或某個範疇法律制度運行暢順就說法治健全，但同樣地，若仍有部分法治制度得以運行，無視這些殘存部分而高呼「法治已死」，又是否以偏概全？

說到底，無論我們形容法治是否已死或變成喪屍，其實都不重要，重要的是，我們在法治面對嚴峻的情况下，可以做什麼去挽救法治。

法治倒退，政府是始作俑者。要令政府對法治、限制公權力運用有所承擔，最理想的當然是爭取民主制度去保護法治價值。當政府要直接面對市民的選票，向市民負責，而市民擁抱法治是治理社會的基本原則，政府便不敢胡作非為，令法治受壓。

須打好每條戰線 向政權施壓

惟爭取民主長路漫漫，除此之外，短期內我們可以做什麼？去年底的一個傳言或者對我們有所啟示。

去年，有消息指人大會在聖誕期間，趁禁蒙面法司法覆核在上訴前釋法，但最終只聞樓梯響。其中一個合理解釋，是美國通過《香港人權與民主法案》，中央政府在國際政治上受壓，迫不得已按兵不動。

由此可見，我們在香港內外就高度自治和法治受壓的論述，非常緊要，必須打好每條戰線，繼續透過各方面向政權施壓。除了國際游說工作外，司法覆核禁蒙面法、律師代表被捕人士向警方越權行為索償、剛過去區議會民主派陣營取得大勝，這全都反映市民、議員和法律界齊聲對政府侵害法治的行為厲聲說不。未來的立法會選舉，制衡政府的力量必須爭取過半數，以致能夠有效停止政府的不合法和不合理行為。在憲制之外，任何可以發揮的平台，例如專業團體的選舉和輿論空間等，都必須極力爭取話語權及支持，不放棄任何一個機會向當權者表達民意。

我們不能預計這些的努力在什麼時候會有成果，但沒有播種必定沒有收成。天天高喊「法治已死」，對誰都沒有益處。努力拯救法治，才是珍惜法治者應有的行動。

作者是執業律師、公民黨成員

[彭皓昕]