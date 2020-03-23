黎蝸藤：科學家應慎言 不應助長陰謀論

鍾南山說法值得商榷

鍾院士的話被廣泛引用為「非中國起源論」背書，在一些媒體和自媒體口中是所謂「美國軍人播毒論」（美國軍人在參加軍人運動會時把病毒帶到武漢）的重要論據：連鍾南山都說不一定發源在中國。該陰謀論原只在大陸、「藍絲」、「紅媒」等群組流傳，最近驟然升級到國家層次。中國外交部發言人在推特帳戶上力推陰謀論，引起美國社會各界普遍反感。美國國務卿蓬佩奧打電話給中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪抗議，中美關係緊張。

鍾院士一向受人尊敬，在2003年沙士和2019、20年最早在武漢爆發的新型肺炎疫情中都奮戰在第一線，鞠躬盡瘁，是中國人民心目中最值得信賴的醫學權威。筆者亦對其充滿敬意。惟權威愈大則話語責任愈重。其「疫情發生在中國，源頭不一定在中國，這是科學問題」之說值得商榷。

科學問題「沒結論」 不等於沒共識

引發最早在武漢爆發的新型肺炎疫情的新冠病毒在何處起源、如何起源，當然是科學問題，也應沿用科學哲學邏輯。科學不存在百分百正確。如科學哲學家波普爾所言，科學假設從不能被證明，只能被證偽。撰寫科學論文時，學者不說實驗結果證明某結論，只說支持某假設。一假設能獲得支持證據愈多，其成立可能性就愈大。大到一定程度被學界普遍接受為共識，假設上升到理論或結論。惟即使如此也有可能被推翻。

因此，公眾所理解的「結論」和科學家的有很大差別。公眾通常認為的結論在科學家看來只是「可能性最大的假設」。即使某假設可能性很大，在科學家看來同樣尚未定論。科學問題嚴格來說都沒有結論，不存在「搞清楚」，但不等於沒有共識。2003年首例病人出現在廣東河源的沙士病毒起源至今還沒有搞清楚：是果子狸、穿山甲還是蝙蝠，不得而知；甚至那位河源病人是不是「零號病人」也存在不確定性。但沒有聽說誰否認「沙士病毒起源於中國」。

惟科學意義的「沒有結論」常可能被公眾誤解為「連普遍共識也沒有」。因此，科學家對公眾籠統地說「沒有搞清楚前不能下結論」很可能帶來誤導。有部分人最喜歡利用科學家的嚴謹表述與公眾理解之間的落差，誇大其詞宣揚自己議程。美國主張神創論的基督教右翼就常強調科學家認為「進化論只是一種理論」，「一種假設」，「並非事實」。進化論固然在嚴格科學意義上只是理論，但把有大量證據支持的「非常接近事實」的理論和全無證據的空想混同起來無疑是渾水摸魚。

鍾院士說「首先出現在中國，不一定發源在中國」，若表達「普遍意義上的可能性」，自然不能說是錯的。但在未有證據足以質疑或推翻現成最被廣泛接受的假設時提出，就難說謹慎。胡適說「大膽假設，小心求證」。科學工作固然要先大膽假設再小心求證；但公開地提出大膽假設卻不能沒有一定證據為基礎，否則與空口說白話有何分別？

新冠病毒起源 有「最合常理」可能

在最早於武漢爆發疫情的新型冠狀病毒起源問題上，是否有多種可能？當然是。但是否有最合常理、最被普遍接受的可能？當然也是。正如龍振邦、袁國勇所言（註4）：最可能的途徑就是病毒的天然宿主是中國雲南的中華菊頭蝠，通過某種天然途徑傳到某中間宿主上，再在武漢華南海鮮批發市場傳染到人。該假設既有遺傳學上的基因序列對比證據，也有流行病學上的追溯（包括最早一批病人都在武漢），也有對SARS病毒傳播途徑研究的經驗。

這種假設是不是百分百對？當然不是，但比各種捕風捉影的陰謀論的可能性要大得多。要推翻這種假設需更強的證據才能令人信服。

早期陰謀論中最聳人聽聞的莫過於「武漢病毒所人工製造說」：病毒是位於武漢的中科院病毒所人工製造出來的，因疏於管理而流入社會。1月份，一印度研究團隊通過基因序列分析，發現新冠病毒基因的片段和愛滋病病毒基因非常相似，暗示乃人工構建的結果。一時間「武漢病毒所人工製造說」成為眾矢之的。這種陰謀論是否可能？可能性很小，但不能說完全沒有，至少和「美國軍人播毒論」相比並不更荒謬。

論文被錯誤解讀 成陰謀論者利器

如上海張文宏醫生所言（註5），「美國軍人播毒論」毫無實質證據。陰謀論者所謂的「科學證據」只有一篇，即中國西雙版納熱帶植物園學者郁文彬等的預發論文（未經同行評議；註6）。陰謀論者憑此認為病毒「祖先」來自美國第一位病人（即從武漢返回西雅圖的華人，單倍體編號H38），「證明」美國才是發源地。其實，該文綜合基因對比和流行病追溯，認為病毒不在武漢華南海鮮批發市場起源。文章本身有意義，但被過分解讀了。

首先，作者同樣認為中華菊頭蝠的病毒基因是源頭，通過序列分析把各病人抽取的病毒基因分為5組。與中華菊頭蝠最相似的單倍體有兩種（H38及來自一深圳病人的H13），認為兩者均最接近源頭，但未能確定誰才是最早那個。其次，作者清楚地了解現有樣本過少對分析準確度帶來的局限，特別缺乏去年12月早期病例（11頁，2至4行），故「最早那個」還找不到。再次，作者從未認為病毒來自武漢以外。相反，作者在分析中都以從武漢為傳播起點展開論述。如在分析廣東樣本時，儘管廣東樣本和武漢的不盡一樣，但作者均認為外來傳入（imported）。最後作者也預期H13和H38的單倍體都應能在武漢找到（11頁，7至8行），即認為兩人都在武漢被傳染。可見，這篇文章變成陰謀論者的利器完全是被錯誤解讀的結果。

「我不殺伯仁 伯仁卻因我而死」

在「武漢病毒所人工製造說」出台後，多位美國科學家挺身而出批評印度團隊論文會推動陰謀論。他們指出在病毒演化過程中「基因水平轉移」並不罕見。在同仁壓力下，印度團隊撤回預覽版論文。2月19日，27位來自世界各地的科學家，包括10多位任職於美國科研機構的資深科學家，聯名發表公開信表示「我們在此共同強烈譴責認為該新型冠狀病毒疾病COVID-19並非自然起源的陰謀論」（註7）。

相反在中國炮製出「美國軍人播毒論」後，筆者印象裏，著名中國科學家中只有張文宏否定過。香港科學家龍振邦、袁國勇認為「大流行緣起武漢」，最終主動撤稿。鍾院士固然沒有支持陰謀論，但「我不殺伯仁，伯仁卻因我而死」，當建基於自己言論上的陰謀論大行其道時，沒有站出來譴責陰謀論，還在缺乏證據下繼續強調自己的假設，這與挺身而出斥責陰謀論的美國科學家對比何其鮮明。從善意出發，或許有科學家缺乏輿論敏感性或太固執於科學家思維，令人遺憾。科學家應慎言，不應助長陰謀論。

註1：bit.ly/2QDq3Oy，56分左右

註2：bit.ly/2QCkQ9J

註3：bit.ly/33CIE2x

註4：bit.ly/3acsSxN

註5：bit.ly/33DJ8pp

註6：bit.ly/39evji1

註7：bit.ly/3bky3fx

作者是旅美歷史學者

[黎蝸藤]