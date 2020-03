黃偉豪：議席不過半 9月或是最後一場立會選舉

香港選舉本質上被操控 不能爭政治實權

在中國問題的研究上,學者間均有一個共識,就是北京絕不介意選舉,只要它在事前已能確保自己欽點的候選人必定當選。所以,在中國國內也有大大小小的選舉,人大及政協也是由選舉產生,但它們都是被操控、為極權政府塗脂抹粉的假選舉。

雖然和國內比較,香港的選舉是更有意義和競爭性,但在本質上,仍是一場被操控下而不能爭取政治實權的選舉。當中最大的操控,自然是政治制度的設計。在收回香港主權的前途談判時,中央已為香港度身訂做了一套插翼難飛的「鳥籠政治」,保證中央支持的候選人,可以牢牢掌握香港的政治權力之餘,特區政府會聽中央的指令,遠遠多於香港的民意。

最經典而又明顯的例子,當然是建立一個行政主導的政府,把大部分的政治權力集中在特首一個人之上,並將特首選舉變成一場小圈子選舉,和絕大部分的市民毫不相干。雖然在制度設計上,泛民及非建制派也可進入特首選委會,但只能佔極少數,使他們既能發揮花瓶的作用,美化一場結果一早內定的小圈子選舉,但又絕不能左右大局。

在行政主導下,和民主國家的立法機關相比,香港的立法會被大削權力,甚至連自己提出法案的能力也受限制。《基本法》第74條,成為了限制立法會權力的金剛圈,它規定凡是和公共開支、政治體制和政府運作有關的法案,必先得到行政長官的書面同意,方可提出。這無疑是把立法會在香港的管治上,矮化成一個十分被動的把關人的角色。雖然立法會的權力,已在重重掣肘下所餘無幾,中央在立法會的操作上,仍要加入功能組別、分組點票,及地方議席採用比例代表制等機制,以確保萬無一失,使支持中央的候選人能佔議席的大多數。

泛民及非建制過半 中央只有兩個選擇

可是,一場「反送中」運動,改變了以上的計算,也打亂了中央一切的部署。其中一個中央千算萬算也算不到的意外是,過往一向穩定6:4的非建制派與建制派的支持者比例,因為一場反送中運動,產生了極大的變化。很多「淺藍」及中間派人士,突然一夜「染黃」,成為了泛民及非建制派的支持者。建制派在區議會選舉中的全軍覆沒,使中央首次察覺到泛民及非建制派有在立法會選舉中,爭取到過半數議席的可能。

中聯辦主任駱惠寧用反對派「奪權」,來形容泛民及非建制派立法會議席過半。因為香港是行政主導,奪權的說法未免有點誇張。但中央如此緊張,皆因萬一「過半」的情况出現,中央將面對一個極大的兩難局面,構成一個前所未見的憲政及政治危機。

當泛民及非建制派可控制立法會過半數議席後,一個合理的推斷是他們必定運用否決政府法案的權力,透過癱瘓政府的運作,要求與政府談判,追求「五大訴求,缺一不可」。到其時,中央只有兩個選擇:第一,是接納泛民及非建制派的要求,而其中不能缺少的當然是落實雙普選,在香港建立全面的民主政制。第二,是不惜一切,用盡方法,包括了違憲及違法手段,推翻立法會的選舉結果,甚至取消整個立法會。

這便是每個極權國家,在政治發展路上,必然會面對的改革或鎮壓(reform or repression)的抉擇。無論是改革或鎮壓,均是中央無法接受的結果,要付上龐大代價。

在中央眼裏,改革是向反對派投降,等同放棄香港的管治權。但鎮壓的成本亦相當之大,對內隨時觸發香港另一場規模大如反送中的激烈社會抗爭運動;在國際上,也極可能帶來國際社會對香港和中國的制裁,特別是美國已訂立了《香港人權與民主法案》,要啟動制裁行動,已變得輕而易舉。

坦白說,我並不相信中央有對策可以有效應對以上的兩個情况。所以,中央才如此緊張,如臨大敵,要確保泛民及非建制派過半數的情况不會出現。與此同時,可以肯定的是,萬一今次中央可僥倖過關,必定在選舉後用盡一切方法「堵塞」這個漏洞,而選舉改革以及23條等惡法均是必然手段。

不應低估中央為保權力破壞制度的決心

政府為了控制選舉結果,多年來已採用了無數的、多得不能盡錄的「茅招」,有興趣者可參考學者Schedler(註)的極權政府選舉的「操控菜單」(menu of manipulation),在大開眼界之餘,定也發現很多招數是似曾相識,熟口熟面。在經歷了反送中運動,及北京最近直接繞過特區政府,把外國記者驅逐出香港等事件後,任何人也不應該再低估中央為保持政治權力,而不惜破壞現有制度的決心。

換言之,這將是第一次,但亦將會是最後一次,泛民及非建制派有機會在立法會過半數的選舉。面對這場歷史性的選舉,泛民及非建制派可以犯的最大錯誤,就是忘記這是一個非一般的選舉,是只此一次可爭取議席過半數的機會。爭取議席過半數,應是整個選舉工程的至大,甚至是唯一目標,必須透過延續反送中運動中,不割席和不分化的精神,團結一致,不分你我,才有機會完成。

現在社會上最受注目的議題仍然是武漢肺炎,但其實對香港的未來影響更深遠的,仍是正迫在眉睫的9月立法會選舉。疫情終會過去,但爭取政制發展的機會卻可能一去不回來,希望大家好好珍惜自己9月份手上的一票。

註:Schedler, Andreas. (2002) ''Elections Without Democracy: The Menu of Manipulation.'' Journal of Democracy, 13, 2: 36-50.

作者是中文大學公共政策研究所副主任

[黃偉豪]