智經研究中心：台灣社會房屋給香港的啟示

香港模式：社福機構／社企主理 租金與市值脫鈎

香港過渡性社會房屋項目的其中一種營運模式，是業主以「良心價」將閒置的住宅物業，出租予社福機構或社會企業，經他們基本翻新後，再以相宜租金分租予單親家庭、低收入在職家庭等有迫切住屋需要的人士，並提供社會服務。這類項目中較為人熟知的，包括社企「要有光」推出的「光房」，以及香港社會服務聯會（社聯）在政府支持下推出的「社會房屋共享計劃」（下稱共享計劃）。

這類社會房屋雖然數量不多，但有望改善受惠家庭的整體生活質素。根據香港社區組織協會，其營運的社會房屋單位的租戶在入住後，生活環境和衛生得到改善，人均居住面積增加，租金中位數則減半。

不過，社福機構在營運上亦遇到一定困難，例如需要處理物業管理和租務等本業以外的工作。更重要的是，社會房屋如要成功，便需要大量業主響應。然而截至去年2月底，社聯曾覓得的469個單位中，僅有約兩成由小業主提供。而且部分單位又可能因為屬於劏房或業權不清晰，而不適合參與計劃，令實際供應數量更少。經社聯勘察後，初步適合使用的247個單位中，來自小業主的單位僅得11個。

若經濟衰退 業主「行善能力」剩多少？

此外，社會房屋有賴業主的善心維持，這些善心多少也需要業主的財政實力支撐。惟本港最近經濟下行壓力巨大，若經濟陷入衰退，恐怕會削弱業主的「行善能力」。屆時參與各類社會房屋計劃的業主，會否將單位重投一般租務市場，值得有關營運機構注意。

目前港府對共享計劃的投入，主要是透過社創基金，與公益金一同贊助社聯，作為房屋中介平台的運作經費。另外，立法會已通過撥款50億元，讓政府資助非政府機構提供新建及現有過渡性房屋的基本工程費用。

長遠而言，本港若要增加社會房屋共享單位的供應，並解決社福機構處理租務的困難，必須有合適的對策。台灣政府引入私人企業協助營運，並間接以真金白銀吸引業主參與社會房屋計劃的做法，香港或許可以參考。

台灣模式：地產代理兼物管公司主理 多項誘因吸引業主

在台灣，類似的計劃被稱為「社會住宅包租代管」，是當地政府於2017年起推行的社會房屋政策之一。計劃共有「包租」和「代管」兩種方式，「包租」是政府委託租屋服務業營運商（類似香港的地產經紀兼物業管理）承租住宅，由營運商與業主簽訂3年租約，再以二房東角色轉租給弱勢民眾。「代管」則是政府委託租屋服務業營運商，協助業主直接出租住宅予弱勢社群。

租客大致按收入及戶籍、年齡等其他條件分為一般戶、社會弱勢戶及經濟弱勢戶。租客按包租及代管分別以市值租金八折和九折承租，社會及經濟弱勢戶會再得到政府租金補助，因此所付租金分別相當於市值七折及五折。

為吸引業主少收租金，台灣政府提供了不少「甜頭」，包括減免3種稅項；並補助簽合約的公證費、每屋每年最多1萬新台幣的修繕及居家保險等費用；以及代為支付簽約佣金和委託專業營運商管理租約的管理費用。

截至2019年5月，計劃累計配對4055戶社會住宅包租代管個案，雖然未達到一年內配對1萬戶的原定目標，但尚算有一定成績。財團法人崔媽媽基金會是台灣社會住宅包租代管營運商中少有的社企，其執行長呂秉怡在接受智經訪問時表示，相比港府，台灣政府在計劃上的資金和行政資源投入值得肯定。他又指出，台灣承辦的物管界別在資產管理上包括處理租約、糾紛諮詢等能夠提供專業服務，在尋找盤源方面也更有優勢。

挑戰：社會福利介入不足

當然，世界上沒有天衣無縫的計劃。呂認為，台灣的社會房屋計劃缺乏社會福利介入，未能有效達到協助弱勢家庭的目的，他以租客欠租為例，台灣的房屋中介大概會先想到如何從法律途徑處理和追討，但香港負責社會房屋的社工，會找出租戶欠租的原因，並幫助他們解決問題。

本港如要達到扶助弱勢社群改善住屋環境，需針對社會房屋共享項目營運的各項挑戰。從台灣的經驗，提供經濟誘因如免稅額予小業主，又或引入地產代理業界輔助或培訓社福機構，尋找業主和處理租務，是可參考的做法，當局不妨加以研究。

[智經研究中心]