曾志豪：被驅逐的新聞自由

大環境，中國外交部突然下了「逐客令」，對美國媒體打報復戰，要求3家美國傳媒《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》的美籍記者，10日內交還記者證，不得在中國，包括香港及澳門，從事記者工作。

江澤民曾痛批香港傳媒「too simple, sometimes naïve」，但同時又會炫耀自己和外媒記者華萊士「談笑風生」，「比你們不知高到哪裏去了」。今天中國領導人卻連江澤民這種和外媒談笑風生的「自信」也丟失了。

驅逐美媒，表面是對特朗普把中國官媒視作外交團成員的「報復」，但仔細一看，並不對等。特朗普是把《人民日報》在內的5間官媒視作國家宣傳機構，並非一般新聞媒體，這個定位難道不符合中國國情嗎？難道官媒不是姓黨、全面接受黨的領導嗎？

反觀遭報復的美媒，卻是和今屆特朗普政府出了名不咬弦，《紐約時報》被特朗普視作fake news媒體第一位。中共政權視這些美媒是美國政府喉舌，實在貽笑大方。

外交部逐客令 赤裸裸伸手到特區

最大傷害，當然是把逐客令的範圍伸到港澳範圍，無視「一國兩制」對香港新聞自由採訪的保障。

中國官方意旨其實早已河水犯了井水，左右特區的自主管治。例如港府不續簽工作證予《金融時報》的馬凱，外界認為是和馬凱在香港外國記者會（FCC）活動邀請香港民族黨的陳浩天演講有關，觸碰所謂「港獨」紅線。這件事還叫做由特區政府主動出手，還有藉口說是「特區自主」。但中國外交部這次的逐客令，卻是赤裸裸把手伸到特區範圍內，無法自圓其說。

外媒蒙難，因為在疫情問題沒有講好中國故事，被稱為散播不實消息。本地媒體同病相憐，公營廣播電台遭到槍桿子的警隊投訴針對，不也是因為沒有講好警察故事嗎？袁國勇教授以科學態度批評武漢肺炎，結果有說被扣上了港獨賣國帽子，要道歉撤回，也是因為說了不同的中國故事。看來新聞自由、批評的自由，都要被驅逐出境了。

作者是傳媒工作者

[曾志豪]