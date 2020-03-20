葉兆輝、成鈺琳：廢除企圖自殺罪 消除負面標籤

新加坡廢除企圖自殺罪

企圖自殺刑事法是一個一直被廣泛討論的問題，至今全世界仍然有約25個國家，自殺行為會受到刑事控訴。但最新的研究卻指出，刑事法不單只未能阻嚇自殺行為，更成為有需要幫助的人接受治療的障礙，尤其是在低收入國家的女性群組。雖然全球的趨勢都是傾向廢除企圖自殺為刑事罪，但新加坡在討論修訂條例期間也有過一輪辯論反抗。儘管目前並沒有數據支持，反對者還是擔憂若將自殺「非刑事化」後，會導致自殺率上升，其實現在也沒有資料顯示刑事處罰能夠有效地預防自殺。

世界衛生組織的防止自殺報告指出，廢除企圖自殺罪後，因為免除了法律的刑責，或許會增加自殺的舉報。然而，這又代表了社會人士可以放下戒心去討論自殺議題，以及積極尋求協助，這未必是一件壞事。這樣既可以讓我們更準確地評估問題癥結所在，又可以推行適切的針對性措施。

在新加坡，自殺造成的死亡，在2018年上升了10%，從2017年每10萬人的7.74增加到2018年的8.36。男性自殺身亡的機率比較高，而女性則有更多企圖自殺個案。因此，透過刑事處罰，較受影響的相信就是女士。

由非政府機構「婦女行動與研究協會」，交給刑事法典檢討委員會的報告中，敘述了3位女士在自殺不遂後遭到調查或拘捕的親身經歷。事發時，她們都不知道企圖自殺是犯法的。當自殺不遂後，其中一人在醫院被審問時，雙手被銬住在病牀的經驗令她精神額外受創；另一個提到為免遭逮捕，她被警方要求簽假口供，以證明自己沒有自殺念頭，雖然避過刑責，但對警方卻產生了不信任；另一位女士就陳述被扣留在警局的羈留室時，並當作犯人審問對待的經歷。上述的案主都是走投無路，身心痛苦，面對困境時，別無出路，才選擇自殺，可是，她們得不到適切的幫助，反而遭受被刑事起訴的威嚇，正正加重了她們的心理負擔。

正如刑事法典檢討委員會所言，廢除企圖自殺罪，是因為企圖自殺不是刑事的問題，而是健康及社會的問題，應透過醫療及社會服務來處理更為恰當。因此，廢除企圖自殺罪後，隨之就是修訂《精神健康條例》，授權警方把企圖自殺者送往醫院，並接受醫療評估，同時授權指定醫療人員及法庭能強制有精神疾病的人接受治療。

要鼓勵求助 而非靠刑法阻嚇

儘管如此，單靠廢除企圖自殺的刑事法，並不足以改變社會態度及解決自殺的問題。法律改革後，同時要提升警方、醫護人員，以及因工作需要接觸到有自殺傾向者的精神健康意識和敏銳度，並提供適切的培訓。預防自殺需要更全面和綜合性的策略，推廣精神健康的重要性，鼓勵他人求助，而不是靠刑法來阻嚇自殺。除了公眾教育外，也要改善新聞媒體發布及報道自殺的手法，避免以聳動煽情的字眼，或美化自殺，這樣會無形中為身處困境、情緒脆弱及容易受他人影響的人帶來更多負面情緒，容易增加企圖自殺的風險。同樣地，以刑事處罰來威嚇、責備，或強加負面標籤予企圖自殺者，不但沒有顧及到他們的絕望痛楚，亦有可能因此而造成更大的傷害。

剔除負面標籤 建互相扶持社會

香港本地已在1960年代跟從英國法律修改，廢除企圖自殺的刑事法。但社會大眾對自殺或企圖自殺者的偏見與誤解仍然十分普遍，認為他們虛耗政府資源。根據本地的研究報告，每年約有6000多人因企圖傷害自己而接受急症室的服務，6個月內的再發生機會為17%左右，而有自殺不遂的經驗者，風險比沒有經驗的人多約24倍，與其認為重複企圖自殺者自討苦吃，其實每位重複者都是給予我們多一個機會去幫助他們。

另一方面，自從2003年沙士之後，整體社會人士對精神健康都用心多了，而用於精神健康的撥款和資源都有增加。當然各方面仍然有進步的空間。現今社會，需要改變的不僅是法律，而是社會各界人士如何應對有自殺意圖者的需要。我們更要剔除對精神疾病的負面標籤，並提升精神健康服務，需要建立一個精神健康的工作環境，鼓勵健康的飲食、生活習慣和提供更多生活和休憩的空間，提倡助人和自助的生活態度，為每一個人建構一個既友善又能互相扶持的社會，才是治標和治本的方法。

請關注疫情中精神健康

現在社會整體都受到疫情不同程度的打擊中，政府各界用心用力企圖阻止疫情蔓延。學校關閉，醫院謝絕探訪，老人中心服務中止，這對社會的精神健康構成很大的挑戰。就如世衛所言，No Health without Mental Health，請大家都關注個人和群體在疫情中的精神健康。

作者葉兆輝是香港大學防止自殺研究中心總監，成鈺琳是香港大學社會工作及社會行政學系博士生

[葉兆輝、成鈺琳]