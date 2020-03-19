王慧麟：公共政策的恐懼與理性

「恐懼」變成風險管理

近代社會理論有一個顯學，就是風險社會（risk society），即是一個國家如何管理及控制風險。但是，「風險」的誕生，卻是源於「恐懼」。「恐懼」是一個與生俱來的自然本能及反應。人類面對生命的威脅，就會感到恐懼。人們面對不能預知的情况，也會感到恐懼。所以，幾千年來人類的發展，與管控「恐懼」分不開：面對猛獸的攻擊，人類要發展武器；面對狂風大雨的威脅，人們要學習在山洞居住等。

科學的發展，是要告訴平民百姓：在理性及科學的態度下，其實「恐懼」是可以克服的，可以管控的。方法就是利用科學的理性，例如數據等，讓一般人覺得，在科學分析之下，雖然某些天災人禍下，生命會受到威脅，但機會率就比較低。又或者，在科學分析下，某些天災人禍的機會率比較高，市民大眾應該有防範的措施。100多年來的科學主義下，「恐懼」原來可以理性化，可以數據化，也可以將其「風險」化。「恐懼」變成風險管理，變成了一堆數學模型。恐懼不再是人類的本能反應，而是變成可防可控可量化的「風險」。而且，「風險」是可以計算的，可以用保險來防避，兼且保險還可以是金融化產品，可以炒賣的。假如有一天，你不幸因為天災人禍而有損傷，保險是有得賠的。

這些管控「風險」的專家，幾十年來都說，日防夜防，當然總會有些讓人感到意外的極端事情發生（即是法律上所謂的「不可抗力」），但是，絕大部分的意外情况，都是可以預知的。可以預知即是代表可以管控。預計不到的意外，則有保險包底。100多年來，大部分人其實都相信（甚至迷信），現實上好多風險均是可管可控，而且這個管控背後的一套科學精神及理性的分析體系，是現代人的文明精神及社會特徵。

「風險烏托邦」不會發生

先在這裏紙上談兵：要做好管控風險，減少恐懼，最好的方法就是市民相信科學，相信基於科學而制定的公共政策，大家跟着這套理性的思路去做事，任何風險都可以減到最低。要做到這裏，除了各界市民，都相信及堅持這套科學及理性的做法，專家在決策時要開誠布公，發布信息盡量把信息公開透明。只要大眾跟着專家的建議積極面對及處理眼前的風險，理論上就可以令社會減少恐懼，令社會「重回正軌」。

但這種「風險烏托邦」的情况，當然不會發生。因為一來，每一個人對於科學的認知存在參差。社會上總會有少數人認為，現代科學觀一點也不科學，不信也罷，寧願相信直覺。而且，假設全世界的人，都相信科學，但正如前面說過，恐懼是與生俱來的本能，而人們對於「風險」及「恐懼」的接受程度，亦有差異。有些天災人禍，對某些人來說，只是小事一樁，但對於受害者而言，卻是十分恐懼的。這種各走極端的想法，在講求多元及自由的西方民主社會，是正常的。問題是，政府該如何「管控」這隻令人「恐懼」的怪獸呢？

管控武肺突顯各國差異

今次西方國家管控武漢肺炎的情况，可謂裙拉褲甩，正正是突顯各國，即使人們好多都相信所謂科學及理性，對於處理「恐懼」問題的差異。英國就是一個典型的例子。英國政府信靠的專家，初時是利用數據，以及流行病學累積下來的經驗及案例，加上現在國家的醫療體系的局限，認為用相當「佛系」的「集體感染」方式，更為有效。但是，有另一些專家，同樣參考數據及案例，卻認為香港、台灣及新加坡式的「防堵」模式，可能更為有效。

資訊爆炸下 市民更恐懼

一般市民呢？他們從個人經驗，傳媒報道及社交媒體，看到歐洲大爆發而封關，其他國家的防堵方式可能更為有效，但是卻沒有辦法去判斷，究竟是英國專家的接近「佛系」的「集體感染」方式較為可行，抑或是防堵模式較為有用呢？於是，市民在資訊爆炸之下，反而變得更為恐懼，而且，他們在媒體上見到病人的痛苦、醫護人員的辛勞，感同身受，加上政府又叫市民有咳嗽及發燒病徵要在家自我隔離，人民在沒有可行辦法下，唯有去搶物資自保。英國政府在市面大亂天怒人怨，加上美帝也對英國封關，也只好用「圍堵」方式打擊疫情，但已經落後於疫情了。

香港、台灣及新加坡的圍堵模式，抑或是另一派公衛專家在英國提過的佛系模式，孰優孰劣，日後在公共衛生政策的討論方面，相關專家一定會沒完沒了。但這次疫症背後透視的現代社會及科學倫理，又是另一些社會學家及哲學家討論的問題了。

作者是時事評論員

[王慧麟]