任建峰：香港民運仍十分需要陳健民

從民運光譜角度來看，陳健民本身主張的公民抗命方式一路都是「和理非」概念的。但他同時亦有能力跨光譜地得到民運內不同光譜位置人士尊重。他未入獄前對用不同方法參與抗議行為而被檢控的人都以一顆仁心予以關懷，感動人心。另外，作為曾在香港民運走到最前，然後亦因此受牢獄之苦者（雖然沒有人會想見到有人這樣受苦），陳健民可以說是老一輩香港民運人士中，相對地其中一個較有「街頭信譽」（street credibility）的分子。

在本地及國際舞台皆被尊重

如果要把政治光譜拉闊一點到整個社會層面，陳健民對於民運形象、如何團結社會來說都有重要角色。基於他在佔中前的溫文與本地社運味道相對地淡的形象，再加上他過往與本地商界良好關係（他曾擔任上市公司獨立董事），和與內地知識分子、公民社會與相對地溫和派官方的打交道，和他在抗爭過程中仍能保持務實的往績，陳健民仍會是一個在必要時作為社會各界與香港民運橋樑的人物。

另外，香港民運近年出現了一個需要像陳健民這種人物的現象，就是為香港有效地在國際社會作為發言人或說客的，都偏向在本地政壇是稍為過氣或受廣泛尊重程度有限。相反，不少近年來在本地政壇吃得開的民運人士（包括現任民主派從政者），又因各種理由難以在國際舞台有效地為香港說話。基於履歷與經歷、年紀（除了個別例外，國際社會都仍是有偏向聽他們以為是較「穩重」的聲音）、語言能力，陳健民是較罕有地有能力在本地、國際兩個舞台上都被尊重，大家亦願意聆聽的人物。

再者，雖然香港民運能得到成果的日期現階段來說好像是遙遙無期，但如果有一天這情况是有轉機，無論是香港、內地政權或關心香港的國際社會，都總不能與一群「be water」、不方便表露身分的人士去談判、協商。在可見將來的香港政治環境下，要找一個人，能得到整個香港民運廣闊光譜尊重與信任，又談何容易？但基於上述的各種因素，陳健民就正是這個能擔當這重要角色的智者。

想像真民主後首任行政長官

就此，大家甚至可以看得更遠，合理地想像到陳健民為一個香港若有一天能得到真民主後的第一任行政長官。當然，大家都知道他沒有管治經驗，但第一個真正民選的香港領袖未必一定需要是一個很強於政策的人士：這個是管治班底可處理的問題。我們到時更會需要的，或會是一個類似曼德拉那樣能團結各界的「大和解」領袖。

所以，如果陳健民真的是仍願意參與香港民運，這就是香港人的福氣。

（作者按：以上是筆者個人意見，不代表他所屬的律師行或團體）

作者是執業律師

[任建峰]