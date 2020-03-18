呂秉權：習近平不願提起的12日

中國的宣傳機器正全速開動，對準中國舉國體制的優勢和中共強而有力的領導，聚焦中共總書記習近平的強人政治和英明領導，從而突顯外國一團糟的抗疫部署以及民主政治的失敗。

1月7至20日中間 防疫零動作

近日，中國共產黨新聞網「學習大國」特意為習近平炮製《習近平的戰「疫」日誌》，羅列這位中國防疫最高統帥自1月以來，如何親自指揮、親自部署、密集開會批示、3次親臨「一線」考察調研等等。這個《戰「疫」日誌》，固然對習歌功頌德，但同時亦留下了他不想告人的12日，這正是中國錯失防控疫情的黃金關鍵期，國內難容討論，值得所有人細察。

習近平的《戰「疫」日誌》1月出現了7項紀錄（以日計），2月約19項，3月9項（至16日止），密者1日有3、4個防疫動作，一般每一兩日就有一次「習抗疫」，印證了習核心密集出手。

不過，習近平這個《戰「疫」日誌》有一不尋常之處，就是1月7日至20日之間，即習近平第一個防疫要求到中央「批准」疫情出街，中間出現了一個12日的空窗期，其間習近平防疫零動作，與他其餘的防疫時間表形成強烈的對比，成為防疫工作「消失了的12日」。

1月7日是習近平尷尬的一天。《戰「疫」日誌》記載，「習近平對新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作提出要求」。可是，黨媒並沒有為習近平這個重要的防疫起首動作提供連結，與習其餘的每個動作基本上必連結指回原文的做法有異。

這天，習近平主持中央政治局常委會會議，主題是聽取全國兩會的相關報告，並要求有關方面帶頭增強「四個意識」（政治、大局、核心、看齊意識）、堅定「四個自信」（道路、理論、制度、文化自信）、做到「兩個維護」（堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位；堅決維護黨中央權威和集中統一領導），完成全面建成小康社會等各項目標任務，會後公布隻字沒提疫情，亦沒提「會議還研究了其他事項」。

約1個月後即2月6日，中國共產黨新聞網發出「新時代學習工作室」的獨家稿件，圖解習近平的戰「疫」時間。他的第一個疫情起始動作，是1月20日「對疫情作出重要指示」，並沒1月7日的記載。

2月15日，中共黨刊《求是》刊出2月3日中央政治局常委會會議的習近平講話，習1月7日的第一個疫情動作才「補回」，他說「武漢新型冠狀病毒肺炎疫情發生後，1月7日，我主持召開中央政治局常委會會議時，就對新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作提出了要求」，補充了習近平有「先見之明」而非「後知後覺」。

「武漢新型冠狀病毒肺炎疫情發生後，1月7日……」，習近平這句「原話」顯示，在他的認知和中央層面，武漢肺炎在1月7日甚至之前已經發生。

黨國機器無法蓋過世人雙眼

2019年12月初，中國已出現首例武漢肺炎；12月底，李文亮醫生預警、中國開始通報世衛；2020年1月1日，國內基因公司驗出新型肺炎基因被要求「毁屍滅迹」；1月3日，李文亮被訓誡、中國向美國通報疫情；1月6日，中國疾控中心主任高福要求啟動二級應急響應，但其後中央領導人「要求要注意防範，但同時要求不要因此造成恐慌而影響即將到來的農曆新年節日氣氛」（《明報》報道，2月17日）。

習近平的《戰「疫」日誌》自此出現了12日的真空期（1月8日至19日），對疫情隻字未提，全國繼續大春運、吃大鍋飯、擠市場、看表演、搞團拜，舉國上下歌舞昇平，歲月靜好。一起看看這12天及之後，習近平都做些什麼事（根據新華網的「近平日曆」）。

1月8日，習近平出席「不忘初心、牢記使命」主題教育總結大會並發表重要講話；

1月9日，習近平就烏克蘭客機墜毁分別向烏克蘭總統澤連斯基、伊朗總統魯哈尼致慰問電；

1月10日，習近平出席國家科學技術獎勵大會並為最高獎獲得者等頒獎；

1月11日，無紀錄；

1月12日，習近平就阿曼蘇丹卡布斯逝世，向阿曼新任蘇丹海賽姆致唁電；向阿曼新任蘇丹海賽姆致賀；

1月13日，中央軍委舉行慰問駐京部隊老幹部迎新春文藝演出，習近平向全軍老同志祝賀新春；在十九屆中央紀委四次全會上發表重要講話；

1月14日，習近平同黨外人士共迎新春；

1月15日，無紀錄；

1月16日，習近平主持召開中共中央政治局會議；應約同越共中央總書記、國家主席阮富仲通電話；在緬甸媒體發表署名文章；

1月17至18日，到緬甸國事訪問；18日就中越建交70周年同越共中央總書記、國家主席阮富仲互致賀電；

1月19日至21日，考察雲南；20日，在雲南遙距批示疫情；

1月22日，無紀錄；

1月23日，出席中共中央國務院舉行的春節團拜會；

1月24日，無紀錄；

1月25日，主持中央政治局常委會會議，研究疫情防控工作。

由1月7日至20日、由1月20日至25日，這兩段關鍵日子，中共總書記習近平是否防疫至上？他有否及時聽取專家意見，作出最迅速和最適當的部署？他能否經受治理能力的大考？在天災中有沒有生出人禍？後期的功能否補前期的過？

這些經驗和教訓，相信黨國機器永遠都無法蓋過世人雪亮的雙眼。

作者是浸會大學新聞系高級講師

[呂秉權]