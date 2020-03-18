筆陣：當強國復興遇上一場瘟疫／文：蔡子強

【明報文章】歐洲史上出現過兩次大瘟疫，較多人講14世紀那次黑死病，頭一趟較少人講。公元5世紀強國羅馬由盛轉衰，踏入6世紀，一人試圖逆轉乾坤，這人就是「查帝」──查士丁尼大帝（Justinian）。查帝有個羅馬夢，以恢復古羅馬昔日版圖和榮光為己任，實現國家民族偉大復興。正當這強國東征西討，再度威震四方，查帝意氣風發之際，強國兵鋒最後卻被擋，但令強國鐵蹄停下的並非外部勢力，而是境內爆發的瘟疫。這場由6世紀中葉延續到世紀末的瘟疫，有估計曾導致帝國約三分之一人口病死，高峰期首都君士坦丁堡甚至日死萬人，農業、手工業荒廢，國家財政稅收大減，國庫淘空，巨大人口和財政損耗令羅馬國力大損，鴻圖偉業功敗垂成，查帝鬱鬱而終。想不到羅馬這強國最後復興機會，就此斷送在一場瘟疫。這就是史稱「查士丁尼大瘟疫」（Plague of Justinian）。如今一場瘟疫亦成了中國在「民族復興」路上一重大考驗，或許中國「舉國體制」在處理（尤其圍堵）疫情上比歐美來得有效，但若因此淡化當初隱瞞疫情，最終禍延全國全球的責任，甚至文過飾非，只會增添國際社會對中國反感，要受到舉世所尊重，實現真正的「復興」，只會難上加難。