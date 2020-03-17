自1月21日一名乘高鐵來港的武漢人成為香港首宗確診新冠肺炎個案後，香港人在接近兩個月來，沒有一刻不投入抗疫護城行動。走在街上，用肉眼觀察，基本上超過九成人都有佩戴口罩，比率之高，絕對是令香港這個跟武漢只有4個半小時車程的城市，確診個案維持在一個比較低數字的原因。

每月需上億口罩

當香港近乎全民戴口罩的時候，本港口罩消耗量是相當驚人。撇除一些高智商人士可廿多日不用一片口罩的特殊例子，以香港現時約380萬就業人口每月上班24日計算，即使一人一日一口罩，每月用量便達9120萬個。港大感染及傳染病中心總監何栢良曾估算，以現時醫管局約有8萬名員工，每人平均每日用5個外科口罩計算，每月便需要1200萬個外科口罩，單是這兩個板塊，每月便需要上1億個口罩。不要忘記，我們的莘莘學子還未復課。

眼見全港口罩供應嚴重短缺，各界人士都參與這場尋找他鄉的口罩行動，然而筆者聽聞不少人都吃盡苦頭，當中包括一些議會人士、民間團體，付了款卻遲遲未收到口罩，隨時財貨兩空。

特首林鄭月娥在剛過的周日到羅湖懲教所，參觀正式投產的新口罩生產線，預計陸續投產的多條新生產線，會將懲教署口罩生產量提升至每月540萬個。可惜這個生產量跟本港上億個的需求，相距實在太遠。

拜託，要是政府有遠見、有決心，預見是次疫情有機會在全球蔓延，口罩將成為各國保障民眾健康的戰略物資，政府何不一早出資，委託本港具相關專業知識的大學，監督設置口罩工場，生產品質佳、售價合理的口罩供市民購買？

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]