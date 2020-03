何靜瑩：假的，都是假的

美國前助理國防部長、畢生研究「權力」的哈佛政治學教授Nye,1990年首創「軟實力」概念,提出一國不要只着眼建立傳統軍事和經濟力量——「硬實力」(hard power)。國家也要創造更誘人和更省錢省力的「軟實力」,通過吸引力而非威迫利誘,令人想跟從你和變成你。運用「軟實力」,不用費一兵一卒去威迫、不用花一分一毛去利誘或收買別人,達到你想要的結果。

我回港後,一直觀察中國「軟實力」建設。美國漢學家David Shambaugh估計中國對外宣傳每年投放約100億美元;習近平在2014年中央外事工作會議提出「要提升我國軟實力,講好中國故事,做好對外宣傳」。然而,國際民意調查顯示這10多年來亞太及西方國家對中國的正面評價主要持續下跌(見圖1)。我們從Nye提出構成軟實力的三大資源——文化、政治價值觀、外交政策——看中國多年以巨資打造的「軟實力」工程,為何吃力不討好。

一、帶水分的文化推廣

文化可區分為「高檔次文化」(high culture),包括文學、藝術、教育、學術著作,和「流行文化」(popular culture),泛指大眾化娛樂。約21世紀起,中國文化進入國際殿堂:高行健是第一位華人榮獲諾貝爾文學獎,運動員姚明及李娜、鋼琴家郎朗等都能幫助中國增加「軟實力」。2008年北京奧運會、2010年上海世界博覽會、2016年G20杭州峰會、大量吸納外國留學生、投資荷李活電影業等,都是建立無形的「軟實力」舉動,希望別國認識中國文化歷史後,認同及尊重中國,並降低因中國日漸強大的軍力和經濟體系所導致的憂慮和壓迫感。

中國經濟增長加強了「硬實力」,也可提升其「軟實力」,Nye常讚歎「能讓數億人口脫貧,是一件令人刮目相看的成就」。然而,中國卻因此成為自身成功的受害者(a victim of its own success),有種揮之不去的想法——你要賺中國14億人的錢,便要說好聽的話。於是,NBA球員、頂尖學者、藝人和創作人等海外人士,言論經常要作不同程度的自我規範,甚至被脅迫成為「護旗手」,發聲明支持中國的政治立場。

愈來愈多外國人發現,表面善意、利他主義的教育獎學金、經濟援助、文化交流活動,不少是中共用來滲透別國的工具。於約150國設500多所孔子學院,推廣漢語和傳播中國文化,但其不透明操作遭美加政府、伙伴大學質疑妨礙學術自由和滲入情報工作,被指為中國大外宣影響當地高等教育的「特洛伊木馬」。

「軟實力」宗旨是用文化魅力吸引別國,使人對你有好感,但中國常以恐嚇、欺凌、財大氣粗的姿態出現,徒添反感情緒:假的,都是假的!

二、中國模式的政治價值觀

政治價值觀念也是軟實力重要來源,包括政府能否分別對自己國民及國際社會兌現承諾。西方國家的「軟實力」來自民主、自由、平等、人權、環保等令其他國家人民嚮往的價值觀,中國的驕人經濟發展模式,在非洲及拉美的國家產生的「軟實力」,遠高於西方國家及鄰國如菲律賓、印度和日本(見圖2)。

鄧小平引入市場經濟體制及推動黨政分開,給海外產生盼望和吸引力,增加「軟實力」。但假奶粉、假疫苗、缺乏法治制度、侵犯知識產權、人臉識別監控系統,還有打壓異見人士、維權律師、教會、藏族人及新疆維吾爾族人,加上國進民退、「定於一尊」及改憲容許「主席終身制」等作為……這些專制維穩價值觀不但嚇退國際政治支持,還引起許多國家對中國霸權的戒心。

在中國武漢爆發的新冠病毒疫情引致全球大流行,作為世界第二大經濟體系缺乏承擔責任的胸襟還算了,講少兩句默默抗疫及支援其他受害國家不成,卻要反守為攻、到處「挑機」,多次推卸病毒來源是美國或英國,新華社還理直氣壯地說「美國欠中國一個道歉,世界欠中國一聲感謝」……這等甩鍋表現、涼薄措辭混合假話謊言,盡顯中國特色的「大國風範」。

約150感染國逐一面臨封城鎖國、停課停業停賽事、環球股災……全世界因中國瞞報疫情而「針拮到肉」,終於醒悟:假的,都是假的!

三、欠缺公信力的外交政策

有公信力及道德威信的外交政策也是建造「軟實力」的資源,尤其是透過高度諮詢性的手法和多邊會談,提倡包含性和同化式(inclusive and co-optive)的長遠外交政策。中國的「一帶一路」涵蓋近70個國家約45億人口,為當中的發展中國家提供亟需的鐵路公路海港油管電力建設,願景令人矚目。然而,緬甸、斯里蘭卡、巴基斯坦、馬爾代夫等國人民,開始質疑「一帶一路」的大型基建項目,是糖衣包裝的新殖民地主義手段。

中國積極參與各種世界組織,顯示出一個有承擔的持份者如何貢獻世界公共利益(global public goods),實屬好事。然而,中國背後操控發展中國家,以減少國際社會對中國人權、環境污染等問題的指控,令西方國家反感。世衛總幹事譚德塞一再延遲把疫情宣布為「國際緊急事件」及「世界大流行」,並一味唱好中國抗疫工作,連累全球(除了港澳台俄朝)錯信世衛而輕忽防範,令世衛的公信力成為中國「軟實力」的陪葬品。

此外,中國利用資訊科技在其他國家操控及影響當地輿論,以收購外國媒體及製造假網絡資訊滲透世界多國,還有無處不在的「高級黑」、「低級紅」和「小粉紅」,愈來愈多人看穿中國大外宣的面孔──假的,都是假的!

官方宣傳難講好中國故事

在資訊時代,除了靠軍事或經濟取勝,也要看誰的「故事」取勝。習近平多番提出「講好中國故事」來建構「軟實力」,理念沒錯,問題是出於政府之手而非民間社會自身構建的故事,終歸是欠缺公信力的官方宣傳。

「掛羊頭、賣狗肉」的大外宣建立的不是「軟實力」,而是軟弱、心虛和橫蠻的掩飾,因為大家知道那是假的,全都是假的……只有騙子才是真的。

(作者電郵:ada.ho@paxxioneer.com)

作者是互聯網公司創辦人及行政總裁、《扮有料,只會死得更快》作者

[何靜瑩]