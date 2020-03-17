何靜瑩：假的，都是假的

美國前助理國防部長、畢生研究「權力」的哈佛政治學教授Nye，1990年首創「軟實力」概念，提出一國不要只着眼建立傳統軍事和經濟力量——「硬實力」（hard power）。國家也要創造更誘人和更省錢省力的「軟實力」，通過吸引力而非威迫利誘，令人想跟從你和變成你。運用「軟實力」，不用費一兵一卒去威迫、不用花一分一毛去利誘或收買別人，達到你想要的結果。

我回港後，一直觀察中國「軟實力」建設。美國漢學家David Shambaugh估計中國對外宣傳每年投放約100億美元；習近平在2014年中央外事工作會議提出「要提升我國軟實力，講好中國故事，做好對外宣傳」。然而，國際民意調查顯示這10多年來亞太及西方國家對中國的正面評價主要持續下跌（見圖1）。我們從Nye提出構成軟實力的三大資源——文化、政治價值觀、外交政策——看中國多年以巨資打造的「軟實力」工程，為何吃力不討好。

一、帶水分的文化推廣

文化可區分為「高檔次文化」（high culture），包括文學、藝術、教育、學術著作，和「流行文化」（popular culture），泛指大眾化娛樂。約21世紀起，中國文化進入國際殿堂：高行健是第一位華人榮獲諾貝爾文學獎，運動員姚明及李娜、鋼琴家郎朗等都能幫助中國增加「軟實力」。2008年北京奧運會、2010年上海世界博覽會、2016年G20杭州峰會、大量吸納外國留學生、投資荷李活電影業等，都是建立無形的「軟實力」舉動，希望別國認識中國文化歷史後，認同及尊重中國，並降低因中國日漸強大的軍力和經濟體系所導致的憂慮和壓迫感。

中國經濟增長加強了「硬實力」，也可提升其「軟實力」，Nye常讚歎「能讓數億人口脫貧，是一件令人刮目相看的成就」。然而，中國卻因此成為自身成功的受害者（a victim of its own success），有種揮之不去的想法——你要賺中國14億人的錢，便要說好聽的話。於是，NBA球員、頂尖學者、藝人和創作人等海外人士，言論經常要作不同程度的自我規範，甚至被脅迫成為「護旗手」，發聲明支持中國的政治立場。

愈來愈多外國人發現，表面善意、利他主義的教育獎學金、經濟援助、文化交流活動，不少是中共用來滲透別國的工具。於約150國設500多所孔子學院，推廣漢語和傳播中國文化，但其不透明操作遭美加政府、伙伴大學質疑妨礙學術自由和滲入情報工作，被指為中國大外宣影響當地高等教育的「特洛伊木馬」。

「軟實力」宗旨是用文化魅力吸引別國，使人對你有好感，但中國常以恐嚇、欺凌、財大氣粗的姿態出現，徒添反感情緒：假的，都是假的！

二、中國模式的政治價值觀

政治價值觀念也是軟實力重要來源，包括政府能否分別對自己國民及國際社會兌現承諾。西方國家的「軟實力」來自民主、自由、平等、人權、環保等令其他國家人民嚮往的價值觀，中國的驕人經濟發展模式，在非洲及拉美的國家產生的「軟實力」，遠高於西方國家及鄰國如菲律賓、印度和日本（見圖2）。

鄧小平引入市場經濟體制及推動黨政分開，給海外產生盼望和吸引力，增加「軟實力」。但假奶粉、假疫苗、缺乏法治制度、侵犯知識產權、人臉識別監控系統，還有打壓異見人士、維權律師、教會、藏族人及新疆維吾爾族人，加上國進民退、「定於一尊」及改憲容許「主席終身制」等作為……這些專制維穩價值觀不但嚇退國際政治支持，還引起許多國家對中國霸權的戒心。

在中國武漢爆發的新冠病毒疫情引致全球大流行，作為世界第二大經濟體系缺乏承擔責任的胸襟還算了，講少兩句默默抗疫及支援其他受害國家不成，卻要反守為攻、到處「挑機」，多次推卸病毒來源是美國或英國，新華社還理直氣壯地說「美國欠中國一個道歉，世界欠中國一聲感謝」……這等甩鍋表現、涼薄措辭混合假話謊言，盡顯中國特色的「大國風範」。

約150感染國逐一面臨封城鎖國、停課停業停賽事、環球股災……全世界因中國瞞報疫情而「針拮到肉」，終於醒悟：假的，都是假的！

三、欠缺公信力的外交政策

有公信力及道德威信的外交政策也是建造「軟實力」的資源，尤其是透過高度諮詢性的手法和多邊會談，提倡包含性和同化式（inclusive and co-optive）的長遠外交政策。中國的「一帶一路」涵蓋近70個國家約45億人口，為當中的發展中國家提供亟需的鐵路公路海港油管電力建設，願景令人矚目。然而，緬甸、斯里蘭卡、巴基斯坦、馬爾代夫等國人民，開始質疑「一帶一路」的大型基建項目，是糖衣包裝的新殖民地主義手段。

中國積極參與各種世界組織，顯示出一個有承擔的持份者如何貢獻世界公共利益（global public goods），實屬好事。然而，中國背後操控發展中國家，以減少國際社會對中國人權、環境污染等問題的指控，令西方國家反感。世衛總幹事譚德塞一再延遲把疫情宣布為「國際緊急事件」及「世界大流行」，並一味唱好中國抗疫工作，連累全球（除了港澳台俄朝）錯信世衛而輕忽防範，令世衛的公信力成為中國「軟實力」的陪葬品。

此外，中國利用資訊科技在其他國家操控及影響當地輿論，以收購外國媒體及製造假網絡資訊滲透世界多國，還有無處不在的「高級黑」、「低級紅」和「小粉紅」，愈來愈多人看穿中國大外宣的面孔──假的，都是假的！

官方宣傳難講好中國故事

在資訊時代，除了靠軍事或經濟取勝，也要看誰的「故事」取勝。習近平多番提出「講好中國故事」來建構「軟實力」，理念沒錯，問題是出於政府之手而非民間社會自身構建的故事，終歸是欠缺公信力的官方宣傳。

「掛羊頭、賣狗肉」的大外宣建立的不是「軟實力」，而是軟弱、心虛和橫蠻的掩飾，因為大家知道那是假的，全都是假的……只有騙子才是真的。

（作者電郵：ada.ho@paxxioneer.com）

作者是互聯網公司創辦人及行政總裁、《扮有料，只會死得更快》作者

[何靜瑩]