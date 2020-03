阮穎嫻：突然減息揭示經濟差

特別減息成效事倍功半

首先,減息的目的是振興經濟。事實上,聯儲局的兩大使命是「擴大就業」和「穩定物價」。當經濟有收縮迹象,或通脹下降,聯儲局減息令借貸成本下降,從而促進投資和消費,間接穩定增長,令價格回升。反之,當經濟增長過急,或價格上升太快,聯儲局則會加息令市場降溫。那現在為什麼要減息,當然是因為經濟不好了。

第二,聯儲局每次調整利率,是以四分之一厘為單位的。減息半厘,即減了兩個單位,反映事態嚴重,對上一次減息半厘,也是在金融海嘯發生。

第三,由於聯儲局和各個聯邦儲備銀行能適時得到經濟數據,而且有大量優秀的研究人員專門預測經濟,所以不少人認為聯儲局比市場掌握更多經濟資訊。事實上,金融業界也有人專門分析聯儲局的新聞稿和其他文本,嘗試從中得出更好的經濟預測。

根據這個假設,召開特別會議減息,對市場來說是一個重大而且是非對稱(asymmetric)的信號。如果聯儲局收到的最新經濟數據,比原來的預期好或與預期相若,他們大可等到下次定期會議才算。所以召開特別會議減息,很可能是經濟數據比原來的預期差很多,所以迫不及待立即減息。由於市場也理解上述邏輯,和這次減息所隱含經濟特別差的意義,所以這次減息對振興經濟的作用,將會事倍功半。

因此,突然減息的舉措,只宜在非常時期使用,平時可免則免。

減息有救市之嫌

這次聯儲局的舉措,大有「減息救市」的味道。問題是要救的是實體經濟還是金融市場呢?這個問題,其實由來已久。當格林斯潘做聯儲局主席時,曾經在金融危機時減息,利用貨幣政策拯救金融市場,投資界戲稱這招做格林斯潘對策(Greenspan put)。這個詞的英文特別傳神,put指的是沽空期權(put option),持有沽空期權的人可以指定價格出售正股。Greenspan put意思是格林斯潘對策好像在保證投資者可以在一個不錯的價錢把資產賣出,作用形同沽空期權。

不少評論認為,以貨幣政策托高資產價格,造成「道德風險」(moral hazard)。投資者理應自行衡量投資的風險,包括好市時賺錢危機時輸光的可能,選擇合適的資產來投資,贏錢袋袋平安輸了自己承受。市場機制則會調配資金到有需要的企業手上。一旦有了央行動用貨幣政策支持,投資者就會少了對經濟危機的戒心,更傾向以高槓桿投資高風險資產,公我贏,字你輸。

有趣的是,在格林斯潘之後,繼任聯儲局主席的伯南克,早年時寫過一篇重要的論文,回答央行應不應該救金融市場的問題。他當時的結論是,貨幣政策只需根據實體經濟調節整體物價的通脹率,毋須特別關注資產價格。因此他應該不會同意格林斯潘的貨幣政策。可是,當他繼任聯儲局主席,在金融海嘯股市暴跌之際,他還是十分積極地減息,甚至實行量化寬鬆。

當然此一時彼一時,難以一概而論。畢竟金融危機和經濟衰退,往往一併發生,難分難解。這次突然減息也一樣。一方面,在減息之前,道瓊斯指數已由2月初的高位29,000點拾級而下,跌至2月底約25,000點,所以減息確有托市之嫌。另一方面,肺炎對美國實體經濟的破壞逐漸浮現。疫情在中國肆虐,已令中國生產幾近停頓,其漣漪效應,通過全球供應鏈散發,波及全球。此外,肺炎疫情迅速散播到世界各地,歐美感染人數攀升,勢必影響消費投資。面對疫情,政府可能要封城封關,進一步打擊經濟活動。

是次減息發的新聞稿和記者招待會,可以看出一點端倪。新聞稿解釋說「The fundamentals of the U.S. economy remain strong. However, the coronavirus poses evolving risks to economic activity.」即是聯儲局判斷美國經濟基調仍然強勁,但肺炎為經濟帶來風險。這兩句話一點沒有提及金融市場,但語調輕描淡寫,如果真是為了支持就業刺激經濟,而緊急大手減息,那未免有點言不由衷了。

在記者招待會中,聯儲局主席鮑威爾說,當前的經濟數據還未轉差,但情緒和信心指數轉差了。減息的另一原因,是由於美國政界抗疫反應遲緩,導致企業和民眾恐慌,企業借貸成本突然上升,若不減息恐怕引起信貸緊縮和企業倒閉潮。但單靠減息而不加強抗疫,是治標不治本,而且上文已講過,突然減息產生信號效應,未必有助挽回信心。

美總統選舉臨近 聯儲局受壓

最後一個解讀,跟美國總統選舉有關。年底美國總統選舉,特朗普有意連任,因此需要在經濟和股市上交一張亮麗的成績表。特朗普上任幾年,股市大升,經濟欣欣向榮,但人算不如天算,突如其來的新冠肺炎,竟然令股市大瀉,打亂了特朗普的如意算盤。聯儲局體制上一直都相對獨立於美國聯邦政府,但自從特朗普上任以來,鮑威爾多次受到特朗普攻擊,要求他減息刺激經濟。去年夏天,特朗普更揚言要解僱鮑威爾,引起一場風波。

鮑威爾否認這次減息受到特朗普的壓力。但減息之後,特朗普隨即在Twitter發文,說減得還是不夠。

原以為,除非疫情突然消失,相信過兩天美國會在3月例會再減息;但聯儲局已經等不及,再突然多減一厘息,聯邦基金利率現為0至0.25%。

作者是香港大學經濟及工商管理學院助理講師

