羅金義：消委會關閉地區諮詢中心 有顧慮階級排斥效應嗎？

須關注哪些群體需要親身面見

對當代公共政策，也不妨用數目字管理的角度去多作提問、反思。早前關注到消費者委員會服務的變化：他們在社區設立的諮詢中心由最高峰時期的約10多個減少到目前只剩5個，早前公布深水埗和元朗的中心也永久關閉了（有傳聞稍後或會再有壞消息），說是「為更有效地管理資源」云云。一個沿用了數十年去為普羅大眾提供消費投訴和諮詢服務的途徑，為什麼會在短短幾年之間大幅收縮？我嘗試從數目字當中找出理路，可惜沒有收穫——從2014/15年到今天的消委會年報內有關「投訴及諮詢」部分內文，對諮詢中心竟然隻字不提，彷彿它根本不存在於服務體制當中。有關接獲投訴及諮詢的方式，5份年報的分類方式都不盡相同：2018/19年交代了60%的投訴經由消委會的網站及電郵提出，卻沒有提及其他40%的來龍去脈；2017/18年則透露57%的投訴經由傳真、郵寄或互聯網提出……表述得如此不一致，背後有什麼考慮，筆者摸不着頭緒，但要科學地了解（莫說監察）消委會在這方面的服務是進是退，就甚為艱難了。為什麼關閉地區上的中心就可以「更有效地管理資源」？市民無從研判。

當然，有多少諮詢和投訴經由地區中心接獲，也只是了解其存在價值和重要性的其中一些必需資料，卻遠不足夠。大家必須關注的是，到底哪些群體特別需要依賴親身面見途徑來作出諮詢和投訴？還未完全適應本地制度文化的新來港人士？教育水平較低、表達能力較弱的市民（長者、社會閱歷較淺的年輕人……等等）？他們遇上手法層出不窮的騙徒，需要諮詢主任當面「循循善誘」，才能恰如其分地完成諮詢和投訴。常識告訴我們，新來港人士在可見未來不會愈來愈少（如果不是愈來愈多），「高齡海嘯」更是行政首長們設計社會政策時念茲在茲的憂慮。那麼對於多年來消委會地區中心的作用和貢獻，其需求在未來會愈來愈少還是愈來愈多？消委會能夠提供相關分類數據和科學預測讓大眾參考嗎？

對「老、大、難」個案避之則吉？

又或者更「正中（管理層的）下懷」的質問是，消委會打算提高給誰的服務質素？年報中比較着意交代跟投訴相關的數字，是應用互聯網的情况，2018/19年報特別透露有60%經此途徑接收，比上一年度增加了5個百分點。透過互聯網提出的投訴，對機構而言都是相對地「多快好省」的個案，方便打造出漂亮的業績數字，集中予以應付當然是「更有效地管理資源」之法。但這是不是反映，一個以公帑經營、以服務全民為使命的公營機構，對「老、大、難」的事主和個案愈來愈避之則吉？

細讀更多數字，對消委會這舉措可能隱含的階級排斥性更感憂慮：英國《經濟學人》年前的研究透露，富裕的香港在應用互聯網的普及情况，在國際上原來排名低見37，不要說遠遠落後於西方先進國家，在亞洲也是「四小龍」之末。特區政府的統計數字所反映的數碼鴻溝現實亦令人汗顏，自身也承認有不少弱勢社群在資訊及通訊科技的應用仍然面對不少困難：數年前調查指出，有約27%的10歲或以上人士一年未曾使用過互聯網服務；每月收入低於1萬元的住戶的互聯網使用率不足39%；65歲或以上長者的互聯網使用率不足16%；小學或以下教育程度市民的互聯網使用率只有28%。可惜，消費陷阱不會特別「同情」這些弱勢群體──如果不是更樂意以他們為目標，難道連對他們提供協助的消委會也在申訴途徑上愈見諸多不便？早前宣布永久關閉的兩個諮詢中心，正是坐落於低收入住戶、長者和新來港人士數字「名列前茅」的深水埗和元朗。

今天，食物及衛生局也決心要在全港18區逐一開設地區康健中心，以推展基層醫療健康服務，民政事務局在推展體育文化時也是以18區為本，消委會在提供諮詢和投訴服務時卻竟然違反社區為本原則，加劇弱勢階級排斥效應的舉措，統領其工作的商務及經濟發展局是知曉並支持的嗎？期待消委會用科學數字來說服大家，他們沒有忘記以人為本的公僕精神。

作者是香港教育大學社會科學系副教授

[羅金義]