廖美香：防疾護身 不止抗疫

新型冠狀病毒傳染性強，病人感染後未發燒已可人傳人。病毒除了導致肺炎，也可能攻擊心臟、腎臟，導致器官衰竭。該病毒可怕，在於新型，醫學界對它的認識尚淺。香港至日前已有逾百人感染，3人死亡。

流感比COVID-19更可怕？

據世界衛生組織數字，季節性流感每年導致300萬至500萬嚴重病例，多達29萬至65萬人死亡。香港每年有幾百人死於流感，當中長者可多達八成。流感死者一般不是直接死於流感，而是併發肺炎、糖尿病、心臟病等。2003年沙士疫情導致299人喪生，之後，已有西醫說：「關注沙士，更要預防流感，因每年都季節性發生，每年都奪去幾百人的性命。」官方則指出，流感與沙士在病原、臨牀病徵、嚴重程度、傳播力、治理和預防方法，有所不同。

COVID-19傳播速度快，已遍及世界各地，仍存在很多不確定性。醫學界大致知道它的致命率比沙士弱，較流感兇猛，全球對疫情都抱擔憂，連股市都大幅下挫。不過，從死亡數字看，季節性流感病毒絕對不容我們忽視。本港至日前有3人死於「武漢肺炎」（俗稱），人心惶惶；至於季節性流感方面，今年1月初至2月中為止，已有113人死亡，禍害不也是很慘重麼？

港人防範新冠狀病毒感染意識強烈，半夜排隊買口罩，時有所聞。港府呼籲在家隔離；出外戴口罩；加強洗手，洗20秒；用75%酒精濃度搓手液清潔，重要是不要接觸口、眼、鼻……已是港人的常識。在防疫提高警覺之下，本港季節性流感也提早於2月中結束，只維時5周，較往常的3個月為短。季節性流感病毒陽性百分比，由1月25日一周升至18.76%高峰，回落至2月8日一周的約5.67%。同期因流感進入公立醫院的入院率，也大大下降。港人因抗疫情，也減低了流感的禍害，也算是一舉兩得。

肺炎是香港殺手

港人近來聚焦在新型冠狀病毒引致的「武漢肺炎」；而事實上，肺炎一直是香港第二號致命殺手，僅次於癌症。據衛生防護中心數字，由2015至2018年，每年逾8000人死於肺炎。2017年因肺炎而死亡的人數為8032，佔所有登記死亡人數的17.5%，該年因肺炎而住院病人出院及死亡的數字為60,446次，佔所有住院病人出院及死亡總人次的2.7%。可見肺炎在香港，並非罕有病例。

無論患上肺炎還是感染流感病毒，人們一旦發病，病情有多重？是否致命？關鍵在於病人的免疫力。肺炎連年每年奪走8000多人的性命，以2017年為例，死亡率以70歲以上有明顯增長。每年幾百宗流感的致命個案，八成長者。這都說明長者體弱，一旦感染病毒，較易不堪一擊。世衛組織亦表示，老弱人士是COVID-19的高危族。

由於人口老化，長者人數增長迅速，對醫療需求日益增加。長者一旦體弱多病，勢必增加香港醫療負擔。對於長者來說，生病受罪，絕非福氣。因此，團結香港基金早已建議「盛齡展姿采」，提倡active aging，並實踐世衛組織的「健康老齡化」，透過健康及衛生防護政策，改善老齡人口的健康。

目前香港院校都有研究項目，聯同志願團體如賽馬會等合作，辦活動、搞講座，提倡長者參與運動，以提升體質。有調查顯示，體弱長者加強運動如肌肉訓練，可強身健體。換句話說，當長者提升體質，一旦感染到病毒或細菌，抵抗力也較高。

慢性病更為致命

傳染病可怕，非傳染病更可怕。據世界衛生組織統計，2015年全球死亡人數為5640萬，其中七成是由非傳染病引起的。至於香港，衛生署數字顯示，2016年主要的非傳染病，即心血管疾病、癌症、糖尿病和慢性呼吸系統疾病，佔所有登記死亡人數55%。

港人工作壓力增加、空氣污染嚴重，加上吃喝沒節制，熬夜不睡，又缺乏足夠運動，一些疾病有年輕化趨勢的迹象，中風、心臟病、糖尿病……另一方面，隨着人口老齡化，65歲或以上人口比率，從2016年17%，預期升至2066年37%。可以想像，未來本港醫療負擔將急速增長，醫療系統壓力雪上加霜。

國際糖尿病聯盟預計，2030年本港糖尿病人數將增至92萬，佔人口13%。新型肺炎確診者中，本港首位死者是39歲男子，生前患糖尿病，可見過早來臨的慢性病，引發免疫力低下，容易致命。

團結香港基金建議，政府實施慢性疾病管理醫療券計劃，為45歲及以上人士提供1000元補貼的醫療驗身券。統計處資料顯示，45歲及以上人士患上慢性疾病的比率驟增，65歲及以上患病風險更是年輕人的18倍。該計劃旨在令中年人及早正視健康，經驗身後，一旦發現血壓、血糖或膽固醇偏高，市民便可提高警覺，改善生活習慣，健康飲食及多做運動等。本港衛生署表示，人們通過改善生活方式來預防，至少可減少三分之一的非傳染病。

COVID-19病毒可怕，季節性流感每年死亡人數，實也可怕。傳染病可怕，非傳染病同樣可怕。總之，「武漢肺炎」歸因於新型病毒，被視為無常；但已成常態的季節性流感，每年都迫在眉睫，卻不被人們充分重視防範。再說，不少港人暴飲暴食、疏於運動，欠常規驗身，這也是防病意識薄弱。這次新型肺炎蔓延，人們聞風喪膽，正值抗疫期間，我們不得不反思，防疾護身，應是時刻緊記之事，而不止限於這次COVID-19抗疫期間。最為關鍵的是，人們必須提升自身免疫力，以抵禦病毒、細菌入侵，健康的體質也可防止慢性病提前到來，減低因體弱帶來不幸的風險。

作者是團結香港基金執行總編輯

[廖美香]