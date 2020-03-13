龍卓瑜：新冠肺炎疫情衝擊下 供應鏈風險與應對

防疫物資供不應求 非日常消費品供過於求

疫情期間，社會對醫療、預防等物資的需求大幅增加，供給量卻因停工延產而減少，導致供不應求。通常，新增產能的建立需要一定時間，且生產製造所需時間受到生產工藝的固有限制。例如，醫用口罩出廠前必須消毒殺菌，之後須靜置7日，以確保有害物質殘留量處於安全範圍內，方能供醫護人員使用。此外，新增產能除要求自身生產線之建立，亦需原材料供應上的支援，此方面在疫情中亦並非容易掌控。因此，香港要在短時間內實現本地口罩之穩定供應，實屬不易。

與防疫物資的供不應求相反，由於人們的活動區域受限，消費欲望大幅降低，在非日常消費品及服務等行業，出現嚴重的供過於求。而受需求下降影響最大的，當數易腐爛食品的供應商。早前有新聞報道，一些飯店酒樓，在新年之前儲備大量的蔬果及肉類，如今生意慘淡，不得不將這些食材低價出售。

保證信息準確傳遞 提高運作彈性

此外，部分貨品在空間配置上也表現出不合理。由於運輸受限，物品無法從生產地運往消費地，導致局部地區的供應過剩或缺乏。同時，市民與商家基於對未來供應不確定性的擔憂，搶購或囤積生活必需品，導致此類物品在某些家庭或商舖過量堆積，降低資源利用效率。基於以上現象，為減少疫情對社會的影響，我們從供應鏈管理的角度，提出以下3點思考：

（1）對於社會與企業而言，應思考如何規避長鞭效應。長鞭效應是供應鏈管理中的重要概念，其含義為，由於需求信息無法被高效共用，以致需求波動在由供應鏈下游向供應鏈上游傳遞的過程中，被逐級放大。因其在圖形上像一個甩起的長鞭而被形象稱為長鞭效應。為避免長鞭效應，首先，應保證市場信息能夠準確、及時地在供應鏈上下游之間傳遞，使各層級公司及時了解供應與需求變化，合理安排生產。其次，提高供應鏈運作彈性，建立其在需求急劇變化下的適應能力和恢復能力。例如，疫情發生後，比亞迪、上汽通用五菱等車企通過自建或聯合供應商改建生產線的方式轉產口罩，迅速建立產能以滿足市場需求。

（2）注重人道主義資源的供應鏈管理，建立醫療物資的日常儲備。以上海市公共衛生臨牀中心為例，其在開始建設時就已在院區內預留了應對突發公共衛生事件的空間和相應的基礎設施。它作為綜合醫院，一旦重大疫情發生，可立即被指定為上海收治患者的定點醫院。此類場所使用效率較低，可建於偏遠郊區以降低成本，但能滿足突發人道主義需求。同時，面對突發疫情帶來的不確定性，迅速建立緊急指揮，充分發揮醫療資源安全儲備的作用，使得醫療體系在最短時間內滿足最大的需求。

引入運營管理思維 提高醫療資源使用效率

（3）作為面對疫情的最前線，醫療運營管理也應該引入供應鏈管理或更廣泛的運營管理思維，提高醫療資源使用效率，畢竟，醫療運營本質上也是供需匹配。近年來，在歐美、新加坡均觀察到醫院借助知名高校利用供應鏈管理思維以進行醫療運營優化，例如急診室分流、牀位分配等。在本港，醫療系統亦不斷接觸本地大學（如香港中文大學系統工程與工程管理學系）進行供應鏈管理方面合作。在疫情中突顯並被放大的醫療供需矛盾必將帶來此類合作的進一步深化。

此次新冠疫情是災難也是考驗，同時也是某些行業的發展機會。如網購平台、電子支付，此類之前並未在香港得到充分發展的行業或會因此偶然機會崛起。隨之而來的會是供應鏈、物流運輸業的重整，同時電子商務的繁榮必將催生大數據分析、定價／庫存優化等技術的大量需求。

作者是香港中文大學系統工程與工程管理學系教授

[龍卓瑜]