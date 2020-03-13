黎蝸藤：武漢肺炎或粉碎特朗普的連任夢

限於篇幅，筆者聚焦於武漢肺炎對美國選舉的影響。今年是美國總統選舉年。作為世界實力最強的國家，美國最有權勢的職務屬誰，不但對美國意義重大，也對世界影響巨大。從分析武漢肺炎對美國選舉形勢的影響，可以投射出其國際政治的影響。

特朗普競選連任5項優勢

特朗普雖在美國國內施政爭議巨大，但在競選連任擁有幾項優勢。

第一，競選連任的總統通常都有額外優勢。戰後，競選連任總統大部分都勝出，只有福特（1976）、卡特（1980）和老布殊（1992）3個反例，其中福特的那次在嚴格意義上不算競選連任（福特是尼克遜辭職後以副總統身分繼位，而他當上副總統又因原副總統辭職，他是唯一沒經過選舉就接任副總統以及總統的人）。

第二，特朗普時期美國經濟表現強勁，美國經歷了戰後持續時間最長的擴張。股市更是從約19,000點上升到29,000點左右，史無前例地誕生了數家萬億級科技公司。現在失業率（3.5%）是數十年以來最低點，幾乎可以說人人有工開。美國總統競選中最大的影響因素就是經濟：經濟強勁，大概率連任；經濟不景，大概率被趕下台；經濟不好不壞，其他因素才發揮主導作用。如果到11月，美國經濟還如此強勁，特朗普就會無懸念當選。

第三，特朗普雖有各種乖張表現，但施政上與傳統共和黨理念相差不遠。在減稅、任命大法官、減少移民、槍支、保守價值等問題上都依從共和黨主流思維，國內政策深得保守派人群擁戴。他關心的是自己能否連任的事，最愛出風頭，說話大嘴巴，只要習慣了這點「缺點」，也不是這麼「惡頂」。因此，幾年執政下來，特朗普儼然成為共和黨主流派。2018年國會選舉中，反對派的共和黨人紛紛被特朗普的支持者在初選中趕下去。他的選民基礎比2016年共和黨興起Never Trump運動時深厚得多。

第四，無論通俄門還是彈劾案都已成往事，特朗普輕裝上陣。

第五，民主黨出現建制派和進步派的嚴重路線分裂，預期鬥個你死我活。無論最終哪一方出線，兩個陣營撕破臉，特朗普在大選中可漁人得利，重演2016年的一幕。

對疫情掉以輕心 政策混亂

於是特朗普在毫無實質性對手的情况下，輕輕鬆鬆在各州初選拉票，在各場初選中大勝，也在一旁對民主黨候選人「指指點點」，「挑撥離間」，好不瀟灑。可是，就在過去兩個多星期，風雲突變。武漢肺炎「突然」在美國爆發，堪稱特朗普上台以來最大的政治危機，也嚴重打擊他的選情。這可以從三方面考察。

首先，疫情在美國如此嚴重，特朗普政府掉以輕心，政策混亂，責無旁貸。

美國應對疫情開了個好頭，卻睡了個大覺。美國很早就對中國「封關」，禁止14日內到過中國的非本土旅客入境，早早從武漢撤僑，發出關於中國的旅行警告，禁止航班來往中國。應該說一開始美國政府警覺性相當高。為此，美國不斷被中國指摘，口水戰一直持續到今天。

如此做法帶來一好一壞兩個後果。好的是，美國疫情長期較輕。壞的是，美國人相信只要隔絕和中國交通，就可避免疫情在美爆發。早期的幾個病例都是中國回美人士，更在公眾加深這種印象：既然隔絕了，就不必擔心。整個美國社會警惕性非常低。

美國政府對防疫掉以輕心。特朗普一向敵視科學家，寧願相信自己直覺。他缺乏科學常識，曾反對疫苗，至今似乎還搞不清冠狀病毒和流感的區別。在競選連任的狂熱中，他更懷疑科學家都是民主黨的人，懷疑武漢肺炎在美國爆發是「民主黨炮製的騙局」，目的是拖垮自己選情。特朗普充分演繹「後真相政治」本色，不是解決問題，而是否認問題存在，不斷宣傳美國很安全，自己政府做得很好，不把疫情當一回事。特朗普任命的官員都同聲同氣，美國衛生及公共服務部長阿扎在1月28日就說，不會宣布進入公共衛生緊急狀態，於是聯邦長期沒有特別撥款應對。

美國疾控中心雖一直更新武漢肺炎信息，但釋放出的信號是「要警覺，但不必擔心」，還強調普通人不需戴口罩，以致美國戴口罩比例極低。華人在美搶購口罩運回中國，「掏空」美國口罩儲備，美國人不但毫無警覺還主動幫忙。開發和生產診斷試劑也遠遠落後。醫療人員對可能被傳染也掉以輕心，服務隔離者時根本沒有配備足夠防護裝備。隔離工作也顯得漫不經心，在聖地亞哥就發生隔離人員在市區「趴趴走」之事。

可以說，美國雖很早就知道武漢肺炎，但從官方到社會，前兩個月都基本上在隔岸觀火，完全沒為疫情在美爆發做好準備。

現在武漢肺炎「殺到埋身」，感染數字和死亡數字直線飈升，美國一片兵荒馬亂：醫療設備不足；口罩不足；測試能力不足，時間冗長，測試費用昂貴；大規模聚會沒有停止，成為病毒傳播的溫牀。難怪疫情爆發後，市場一片驚慌。

2月26日，股市大跌後，特朗普再難以「騙局」推搪，終於面對現實派出彭斯主持大局，又在國會通過緊急立法，撥款83億美元；3月11日晚發表電視講話，嚴肅應對。這樣才開始有應對危機的樣子，但為時已晚，能否力挽狂瀾並不樂觀。更何况特朗普應付疫情不忘政治鬥爭，繼續和各州長和媒體罵戰。

股市大跌 經濟恐停滯

其次，疫情導致股票大跌。從2月下旬開始的股災，第一周急跌3583點；第二周聯儲緊急減息50個基點救市後，股市反覆，反彈乏力；到了第三周周一（3月9日）道瓊斯指數在石油價格大跌的刺激下，一開市就直接下跌過2000點，還觸發了熔斷機制。周二雖強力反彈，周三又重跌低谷。約半個月內共下降5439點，重演2008年一幕。股市大跌讓特朗普的「政績」化為烏有。

更可怕的是，武漢肺炎對世界經濟的影響是實質性的、結構性的，而且疫情何時能結束還無人能知道。股市大跌，大機率帶來美國（和世界經濟）停滯甚至衰退。萬一如此，必重創特朗普選情。

危機下動不如靜 拜登初選勝券在握

最後，疫情幫了民主黨對手拜登一個大忙。美國疫情和經濟雙重恐慌，桑德斯的選舉議程被推離輿論中心；在危機下，「一動不如一靜」，選民也對激進改革失去興趣；桑德斯再難以煽動左翼民粹。於是，民主黨初選選情突然一面倒，即超級星期二小敗之後，桑德斯在3月10日的六州初選中再輸了非勝不可的密歇根。拜登從兩個星期前的步履維艱，峰迴路轉變得勝券在握，還有望很快結束競爭。民主黨若早早選出候選人，避免分裂，對特朗普威脅更大。

總之，武漢肺炎或粉碎特朗普的連任夢。若民主黨上台，世界局勢或再轉向。

作者是旅美歷史學者

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[黎蝸藤]