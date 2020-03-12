楊雨亭：江啟臣的重任：國民黨從本土到復興之路

郝龍斌是我在美國讀研究所時期的同學，我們都是軍人子弟，也同樣祖籍蘇北，按情理，筆者希望他能當選國民黨主席，但是事前我已預估他選上的機會不大。主要是選前他對於中共的態度愈趨強硬，失去了國民黨內深藍與紅統群體以及軍方與情治系統的足夠支持。這反映出國民黨內部過去長期以來確實有基於中國民族主義而親中不反共只反台獨的成分，而這樣的屬性和台灣內部多數的老百姓，尤其是年輕一代與本土族群的心思意念是不一致的。因此，江啟臣當選，和國民黨本土派的支持有關，但是絕對票數太少，和韓國瑜約550萬總統大選得票數差距太大，明顯反映出江啟臣也缺乏深藍的支持。因此說國民黨開始走向本土化，是正確的觀察。

本土化是無法迴避功課

然而，筆者認為從理性看，江啟臣當選更有利於國民黨的更新，原因是國民黨必須建立起和台灣基層社會具有生命力的綿密關係。這樣的關係未必就是具有台獨的傾向，任何一個民主政黨都必須提供大多數人民在生活上的豐富安定以及政治制度上保障民主、自由與法治的需求。這樣的需求是現代政府與政黨對於人民的基本責任，就是中共來台治理，也要滿足這樣的需求，所以中共提一國兩制，因為了解目前大陸實行的馬克思主義思想與共產黨的體制和文化並不適用於台灣。因此，過去不少人將本土化貼上台獨的標籤，是錯誤的思維。長期以來，國民黨內部傳統的中國派有抗拒本土化的心態，而中共政權近年來有愈趨穩定與正常的現象，且不允許國民黨回原生地發展，導致國民黨70年前在大陸失敗後，長期滯留台灣，而又不能完全地融入民主制度下的台灣社會，使得傳統國民黨日益成為兩岸的「雙重遺民」。

由此，國民黨的本土化由於大陸來台兩代人的逐漸凋零，是一個無法迴避的功課，而必須是以穩固中華民國體制與主權在台灣為其歷史任務。也就是說，在中國與台灣的選擇上，由於中共長期排斥中華民國的政策，以致國民黨遲早不是投降中共，作為中共政協中的一個花瓶黨，就是走向維護中華民國獨立自主的方向。國民黨必須下定決心做長期的打算，不能再陷入依違兩端、進退維谷的處境。

脫離災厄陰影及自戀心態

回顧1930年代中期，中共從長征到達陝北，毛澤東做的第一件事，就是高舉以高崗為主的陝北共產黨。這說明中共從遙遠的江西蘇區過來，沒有選擇，必須與在地的力量與文化結合。日後可以看出中共的政治性格與整風模式確實受到延安時期的深刻影響。毛澤東並沒有因為選擇了在延安深耕而成為「陝獨」，而由於在陝北以至於華北建立的農村根據地，中共才能夠在抗日戰爭後與國民黨全力一搏。現在許多人，包括中共當局、大陸武統派、台灣與海外的紅統人士，以及民進黨、台獨人士，訕笑國民黨今天的落魄光景，沒有想到1930年代中期，中共到達陝北時，整個人馬從開始的8萬多人，剩下數千人，且蓬頭垢面，一無所有，形同叫化子部隊。卻沒有人可以預估10多年以後，中共打敗國民黨，奪取中國政權。

因此一切事在人為，最主要是要有遠大的目標，尤其是要知恥近乎勇，毋忘過去在大陸的慘敗以及近年來在台灣的挫敗。國民黨的根本問題就在這裏，從不深刻檢討自己的問題，有問題都是別人造成的，長期以來不是太親美就是太親共，逃難思維像厄運一樣搞混着國民黨兩代人的心靈。兩蔣以後，幾乎看不見黨內有諤諤之士可以出頭，這是為什麼國民黨必須經過本土化的一個重要原因。本土化的過程可以使國民黨漸漸脫離過去災厄的陰影以及維持大宅院格局的自戀心態。而中國國民黨若要走向台獨也將造成自身的瓦解，除了國民黨自身對中華民族有無法免除的責任，同時，在可見的未來，台灣的民主政治發展需要一個傾獨的民進黨與傾統的國民黨以平衡內部、兩岸與國際的秩序需求。

團結可團結的力量 勿再搞小團體

江啟臣補選的主席任期只有一年兩個月，卻是歷史轉折關鍵的一年。做的好，不僅是對他自己，對國民黨、對台灣、對中國大陸、對美國，都將有深遠的影響。因此，筆者鼓勵江啟臣主席，不要為國民黨目前種種的內外困難而灰心，也不要為黨內外的笑罵與悲觀主義所左右，歷史交付給他如此的重責，必然有其意義。他必須勇敢正直地扛起責任，面對困難，訂出目標，分出輕重緩急，在一定的時間內，逐一地解決能解決的部分。並且團結一切可以團結的力量，疏通上下管道。主席本身勿再搞小團體，容許不同意見與立場的派系與次團體的存在與健康的發展，讓許多人都可以有貢獻自己力量的機會，而不再是被少數精英分子所壟斷權力與利益的情形。

作者是作家、台灣師範大學歷史系博士候選人

[楊雨亭]