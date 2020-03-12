梁美芬：公屋案裁決 政府應上訴

現沒制定性傾向歧視條例

高等法院根據《基本法》第25條以及《香港人權法案條例》第22條來裁定房委會拒絕同性伴侶申請公屋違憲。此判決影響深遠。那意味着香港人權法案條例第22條所列的，包括因「語言」、「政見」、「社會階級」等人士都應享有同等待遇。

裁決直接介入香港的公屋政策，為社會沒有共識的事情作出了重大的社會決定。香港現時並無《性傾向歧視條例》，立法會內從沒有過共識，社會也出現嚴重分歧。在立法會上未作出過任何討論、草案審議下，法庭的判決等於直接剝奪了政府及立法會在公屋政策上的酌情權。眾所周知，香港是普通法系地區，法庭的判決具有約束力。此次的判決，讓人覺得在外國登記的同性婚姻在香港社會是可以獲得承認，並享有與在香港婚姻條例保護的一男一女、一夫一妻婚姻的人同等的福利。從行政決策及立法會的角色，這是社會一個很危險的先例。一個地區的婚姻制度及其引致的相關權益不應由一個判決去決定。

判決剝奪政府、立會酌情權

筆者曾參與兩年半前成立的消除歧視性小眾諮詢小組，小組建議用行政政策甚至是自願性約章，以改善香港現時的問題；對於擴闊受養人的定義，筆者認為可以參考當年的《家庭暴力條例》，向有需要人士提供福利。但要香港承認外國登記的同性婚姻，並涉及香港重大的公屋政策，我實不能認同。我認為，基本法第36條提及「香港居民有依法享受社會福利的權利」及第145條清楚賦予特區政府在原有社會福利制度的基礎上，根據經濟條件和社會需要，自行制定其發展、改進的政策，制定福利政策的酌情權。由政府提交政策於立法會討論，香港現行婚姻條例清楚訂明，配偶是一男一女、一夫一妻的關係，不能魚目混珠，我促請政府上訴。

作者是經民聯副主席、立法會議員

[梁美芬]