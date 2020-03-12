陳帆川：肺炎疫情冲散了政治運動？

觀乎熱門搜尋榜和社交媒體上的氣氛，香港人的焦點早已落在肺炎疫情，當中又以購買口罩的資訊最高收視。此外，曾經被政治和示威新聞搶去風頭的明星藝人娛樂新聞終於復出，受到讀者吹捧，也不管他或她是否來自大台。香港人似乎一下子回復昔日常態。

去年，很多「和理非」即使沒有出門，也在家裏滑手機至通宵達旦，看着年輕人的抗爭而於心有愧，看着警察的暴行而咬牙切齒。不過，激烈的情緒終究無法長期維持，即使他們當中很多人在網上匿名疾呼要「攬炒」，現實生活還是要過。香港人除了要買口罩和漂白水，還要顧及工作、股樓，還要照顧長者和停課的小孩。

雖然部分抗爭者對港人回復日常生活看不過眼，但在現今國際亂局的情况下，可能是一種休養生息。去年反送中運動的影響力史無前例，得益於外國輿論和國際媒體的廣泛報道，而這又由於中美貿易戰將香港置身於風口浪尖。來到現在，試問哪個國家和哪家外媒有時間關注香港的政治運動？

疫症減退之日 或是議會翻盤時

大體來說，香港人正在3方面延續反送中運動。第一是持續發展「黃色經濟圈」和「藍色杯葛圈」，將政治立場融入生活；第二是將每月的特定日子定為紀念日，以大致和理非的形式紀念反送中的大事；第三是着手關注和討論立法會選舉。

上述3點，唯有立法會選舉有可能動搖國際輿論與中央政府決策。民主派在區議會選舉大勝，改變了香港政治格局，港澳辦和中聯辦變天，民主派添特首選委「造王」籌碼，選舉並不如「白票派」所言般一無是處。

最近很多專家學者就選舉出謀獻策，掀起討論。然而普羅大眾對於複雜的選舉論述和策略，熱情顯然不如追看警察暴行。當運動步入新階段，如果有人還在不自覺地追求前線示威者自我犧牲，去保持社運熱情，是不負責任的表現。強權就如病毒，市民難以戰勝，也充滿未知之數，因此政治意識應和衛生意識一樣融入生活，待疫症減退之日，或許就是議會翻盤之時。

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]