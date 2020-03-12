齊泰軒：台灣未從「台北法案」獲益

失兩岸和平 台灣一定不安全

從大環境看，目前的中美關係確實處於戰略博弈階段。中美在科技、貿易、金融甚至是軍事等領域的競爭十分激烈，即使是在大陸上下抗疫的時刻，美國也在南海、西藏等傳統議題和媒體採訪權等新問題上不斷給大陸製造麻煩。所以說，美國在此時打出「台灣牌」，以老套的美國國會立法的方式制衡中國大陸並不新奇，也完全在意料之中。在過去幾年，美國國會通過了「台灣旅行法」、「亞洲再保證倡議法」、「支持台灣參與世衛大會」等數個法案。對此，蔡英文當局當然是表示感謝，增加了進一步公開站在美國一邊的勇氣。可是，這種做法符合台灣的利益嗎？

無論是地理位置上還是戰略利益上，台灣都處於中國大陸和美國戰略競爭的前沿。這種戰略處境下，正確選擇應該是什麼呢？扈從還是「兩邊下注」？同樣處於中美戰略競爭前沿的東南亞國家，多數採取的是「兩邊下注」策略。即使是影響力較大的日本，也是在中美兩邊左右逢源，從未公開倒向美國一邊。是這些國家戰略謀劃不足，還是這種策略才是正確的選擇？在經濟層面，台灣的明天在大陸身上還是美國身上，這種問題已經毋須回答。在安全層面，是背靠美國安全，還是與大陸和平才使台灣安全？一個簡單的道理是，如果有美國支持，台灣不一定安全，但失去兩岸和平，台灣一定不安全。

蔡英文堅定站邊 美國回饋了什麼？

如果完全倒向美國，可以獲得美國百分之百的支持，或許這種選擇也是正確的。可過往的歷史往往並不支持這種論點，20世紀70年代美國為了與大陸合作抗衡前蘇聯，毅然決然地拋棄了台灣。2019年，美國為了不再在敘利亞問題上滴血，毅然決然地拋棄了曾經堅定的盟友庫爾德人。蔡英文上台後，堅定地站在美國一邊，美國回饋了什麼？近年公之於媒體的美台安全層面的對話、美國國會對台灣的支持，哪怕是「特蔡通話」和「賴清德訪美」，對台灣的安全和經濟有實質幫助嗎？哪怕是台灣熱切希望與美國重啟本來一年一度的TIFA（台美貿易暨投資架構協定）商談（還沒有到商談FTA(自由貿易協定)的層次），美國都以「毒豬肉」無法出口台灣為由加以拒絕。

法案把已在做的事重申一遍

很多台灣民眾認為，「台北法案」就是美國對台灣實質幫助的證據。那來仔細分析該案是不是意味着美國在對台政策上有大的改變，而且是朝向完全支持台灣的方向。「台北法案」的核心是第4條，即美國支持台灣擴大「國際空間」。首先回顧一下美國政府對該議題的政策立場，姑且不提美國領導人和親台人士的說辭（因為這種說辭往往具有隨意性），就美國正式的文件來看，在1994年克林頓政府「對台政策審議」中就有，「美國雖然不支持台灣加入由主權國家組成的國際組織，但支持台灣的聲音在這些國際組織中能被聽到，並支持台灣加入不以主權國家為先決條件的國際組織」。這段話是不是跟「台北法案」的內容很相似？在台灣尋求參與世衛組織的活動中，美國衛生部長幾乎每次都會發言支持，這是不是又跟該法案中的第4條之二（美國在相關國際組織中的代表應該，視情况通過發言、投票等方式支持台灣成為會員或觀察員）很像？所以說，此案只不過是把美國政府已經在做的事情重申一遍而已，完全談不上美國強化或提升對台支持。

「對台支持」與台無關 僅是對外政策宣示

美國所謂的「對台支持」，完全與台灣無關，僅是美國對外政策的一種宣示而已。還是從該案的文本來看，第5條是被外界普遍形容為美國幫助台灣維護「邦交國」的條款，即：如果一個國家願意強化提升與台灣的關係，如果這種情况符合美國利益，美國應該強化與該國的經濟、安全和外交關係；如果一個國家採取重大或惡劣的傷害台灣安全和繁榮的行動，在符合美國外交政策利益情况下，經與美國國會協商，美國應該改變與該國的經濟、安全和外交關係。該條確實規定美國可以提升或降低與台灣「邦交國」的關係，但卻是於台無助的廢話。僅從語句分析就可以明白其中的門道，假如把每句的前半句刪掉（即完全不提涉台內容），該句的意思完全不會改變。也就是說，美國與相關國家關係的改變與否，要以美國國家利益和外交政策來判斷，而不是該國與台灣的關係。而且，該條是美國國會意見（Sense of Congress），並不具有約束力。

所以說，美國打「台灣牌」將台灣置於中美戰略競爭前沿，蔡當局完全倒向美國一邊的策略，使台灣得到的僅是美國象徵性地糊弄言行，不僅對台灣未有實質幫助，相反有可能將台灣進一步推向險境。

作者是內地兩岸問題專家

[齊泰軒]