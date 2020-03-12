王慧麟：民主派需要論述港美關係的內涵

因此，美帝當然不會像「侵侵」上台之前，對於香港事務，婉轉批評，默不作聲，而且，美帝更不會認同一些親北京學者的說法，認為香港事務只是中美關係下的一個地區事務。相反，美帝近年大力推展美港關係，目的是製造一種拉力，將香港事務拉出中美關係之外，成為一個並行於中美關係、一個特殊的兩地（港美）關係，就像現在美台關係一樣。所以，如果現在有人說，「國際上是沒有所謂『美台關係』的，台灣是中華人民共和國的一個省，台灣的所謂『問題』，只是中美關係下的台灣事務而已」，你信唔信？

北京難道看不到這個態勢嗎？他們天天與美帝角力，當然看得穿看得透，所以，北京才會在外交語言上，抵制英美雙帝的協同操作，不能讓美帝利用《中英聯合聲明》來介入香港事務，因此，北京近數年才有說法，指中英聯合聲明是所謂「歷史文件」（近一年已不再提了），而且又指出，英方在聯合聲明的責任已經完成，北京依據《基本法》在香港實施一國兩制云云。北京的操作，是要切斷美帝介入香港事務的藉口：即是美帝指，根據中英聯合聲明，中方承諾香港「自治」（autonomy），所以，北京需要切實履行聯合聲明（而不是基本法），給予香港高度自治的承諾。

民間組織包裝、政治討論為實的「對話」

以上說辭，一般市民，會覺得囉嗦，以及瑣碎無聊。事實不然。正因為美帝認為，中方需要履行聯合聲明給予香港的承諾，而聯合聲明又在聯合國登記，國際間（包括美帝）自然有責任去審視北京有沒有履行有關自治的承諾。這就是筆者眼中，美方的介入點。這個介入點的具體操作及伸延，就是《香港政策法》及其修訂（即是《香港人權與民主法案》）內的種種對香港情况的關切，特別現在美帝國務卿蓬佩奧，需要就香港問題，每年向國會交出一份「年度驗證」，列出是否應該繼續給予香港特殊待遇，又或者是否需要制裁等，交給國會討論。這份「年度驗證」，預期將在4月公布。

這個「年度驗證」，是去年香港人權與民主法案對於美帝國務院的全新要求，可以預期，美帝國務院就不會像克林頓或奧巴馬總統年代一樣，在花園道閉門造車。早前美帝有人以智庫名義，邀請建制派及民主派議員訪美，出席一個「對話」，討論香港事務。表面上，這是一個民間智庫的座談會，實際上卻是一個以民間組織研討會的名義，來討論政治事務的會議。這是一個美帝一貫以來，處理敏感事務的方法。這些以民間組織包裝、政治討論為實的所謂「對話」或「研討會」，在美台關係方面，經常使用。美帝在處理一些其他國家的政治事務時也會用到這個招數。這樣操作的目的，是要迴避官方往來的繁文縟節，並且在一個較為輕鬆的場合，與出席者互動，刺探虛實之餘，亦是一個建立信任及直接溝通管道的方法。

一步步建構「中美關係以外的港美關係」

這種「官方贊助、民間舉辦」的溝通方式，已經超越了去年香港政策法報告時，閉門造車式的操作，而是變成一個「準」民間及政治諮詢的方式，以體現美帝聽取各派意見的機制。今次「對話」，美帝國務院負責香港事務的助理國務卿副手以及美駐港總領事全程陪同，足證美帝方面相當重視此次行程，並且用這種方法，不是以官方名義邀請議員訪美，以免引致北京強力反彈，算是給了北京面子。

可以預期，以後美方將會加強有關研討會或討論會的密度及強度，不要等一年一度才「收風」，而是更頻密地與香港各界建立一個更緊密的互動及溝通，一步一步地建構一個於中美關係以外的港美關係。

民主派會否不做別人的牽牛繩？

說到這裏，美帝的港美關係之建構，正一步一步地建立，民主派的角色變得關鍵。民主派該如何審視港美關係，以及如何論述港美關係的內涵，至為重要。香港的民主派朋友，是要配合美帝的操作，當美帝儼如以前英帝般，被動參與，只想一年一度被邀請去美帝「講真話」，只做「發聲筒」，抑或民主派朋友有一套基於香港市民的想法，關於港美關係的論述呢？例如民主派朋友會否不跟蓬佩奧的步伐走，不做別人的牽牛繩子，而建構一個有主體性的港美關係論述呢？這需要一個相當嚴肅的討論。

作者是時事評論員

[王慧麟]