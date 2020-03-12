陳智傑：天天告急 百姓怎麼想？

關鍵字搜尋量有參考價值

無論是大眾媒體或社交媒體，每天都會告訴大家林林總總的「大事」。人們各自生活忙碌，把重要社會資訊告知大眾，既是媒體的職責，也是吸引讀者和觀眾的重要方法。故此曾有傳播學者稱，傳媒就如一個天天響鬧的警報器，讓人們不知不覺地對經常看見的社會問題變得習以為常。結果，傳媒或者會慢慢失去社會警報的功能，變為「同溫層」的「迴音廊」：社會不同人士各自在自己圈子的媒體中發聲，各自理解不同的「大事」。

再者，無論是大眾媒體或社交媒體圈子的「大事」或「頭條」，主要都是社會資訊的「供應面」（supply side）。大眾媒體的新聞內容、社交媒體圈子之間流傳的「小道消息」，大都是編採人員和公關人員提供給社會的資訊，又或者是社交圈子中有人希望多些人看見的畫面。要一探社會大眾對資訊的「需求面」（demand side），網絡搜尋器的關鍵字搜尋量，具有參考價值。人們於搜尋器搜尋某關鍵字，很大機會表示對相關題材感興趣而主動尋找相關資訊。

疫病危機「民生化」

筆者於谷歌搜尋器（Google）所提供的公開資料庫——谷歌香港區搜尋趨勢（Google Trends Hong Kong）摘下了由本年2月28日至3月10日的搜尋紀錄（見附表）。表中只記錄當天搜尋次數高達1萬次或以上的關鍵字詞。谷歌是香港以至是全球廣為人用的搜尋器，其搜尋紀錄相信反映當天香港社會對哪些資訊最感興趣。從附表中所見，有3項觀察：

首先，在曠日持久的肺炎抗疫戰下，疫病危機漸漸「民生化」。市民所關注的，似乎是在疫病危機對日常生活的影響，多於疫情蔓延的消息。例如，口罩供應仍是香港社會的大事。每當有口罩發售或預售，相關資訊的關鍵詞（例如：「一合口罩」、「SASA」、「口罩工廠」等）便會「上榜」。此外，日本和泰國的檢疫消息，直接影響香港人外出旅遊的機會，相關詞彙（例如「日本」、「泰國」、「HK Express」——為了向航空公司申請改機票）亦不時出現逾1萬次的搜尋量。至於疫情本身的最新消息，除非是出現如韓國「新天地教會」等超級大規模感染個案，否則的話，未必繼續成為市民最關注的話題。

其次，疫情久久不退，完結無期，市民大眾亦似乎不可能無了期地關注疫情消息。各種各樣的「八卦」信息、名人動向、娛樂資訊等，亦不時成為城中熱話。當然，全球股市於3月9日（周一）「大時代」式的跌市、內地泳手孫楊被停賽8年、廣為人知的傳媒老闆被捕等「大消息」，亦會出現。不過，「八卦」、名人和娛樂資訊，始終仍是社會持續需求的資訊。谷歌搜尋紀錄，如實地反映了這「人性」。

周末似乎傾向處於休息狀態

最後，一些未有在附表「上榜」的資訊，亦可能有參考價值。其一，香港社會於周末似乎傾向處於休息狀態，於附表上的兩個星期六，都未見有關鍵詞的搜尋量達單日「超過1萬次」。其二，在2月29日（於太子和旺角）和3月8日（於將軍澳）爆發的警民衝突，似乎並未成為市民最熱門的搜尋詞。當然，這可能跟兩宗事件發生於周末和周日，香港社會相對地處於「休息」狀態有關。

市民大眾搜尋關鍵詞的紀錄，可以跟傳媒或社交媒體所呈現的「大事」對照，看看社會資訊的「需求面」和「供應面」可有落差。當然，這並不意味主流傳媒或社交媒體組群要「跟大眾走」——傳媒亦可嘗試反過來為大眾設定議題，引起社會討論。

人心難測 民情可深似海

最後一提，以搜尋關鍵詞紀錄作為詮釋社會事實的方法亦有其局限。在2009年H1N1流感（又稱「豬流感」）肆虐之際，有谷歌的工程師曾經以人們搜尋治療咳嗽及發熱藥物的搜尋關鍵詞紀錄，成功地預測流感的爆發地區和時間。不過大家後來發現，以谷歌資料作公共醫學預測也不一定萬試萬靈：人們搜尋關鍵詞時所思所想，有時很難作準；搜尋器本身的演算法（algorithm），也可能影響搜尋資料的熱門程度。始終人心難測，民情有時亦可以深似海。

作者是香港恒生大學傳播學院副教授

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[陳智傑]