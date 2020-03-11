陳志豪：疫情底下更需要團結

常言道，天災人禍是一面照妖鏡，也是對人性的考驗。尤其是新冠肺炎疫情已演變成全球性的重大公共衛生議題，有些學者甚至預估全球最終會有數十億人受感染，倘若發病死亡率維持現時的比率，最終可能會有多達數千萬人死亡，絕對不能夠輕視。正正由於新冠肺炎疫情的嚴重性，以及所帶來的後續影響，我們更加只能團結一致面對，齊心抗疫，絕對沒有分裂的本錢。

不應把衛生問題轉化成激進政治議題

然而，這段時間，我們不時在海外聽到一些「怪論」，甚至發生了一些針對中國人的歧視行為，是非理性的，也不公道。例如有美國的媒體人說，中國應該為肺炎疫情道歉，但我們應該認識到，病毒是有公共性及偶然性的，要求首先爆發疫情的國家為病毒道歉並不公道亦非慣例，正如美國又會否為2009年在美國大爆發的H1N1流感疫情道歉？從媒體上，我們也看到有中國人在海外被視為「帶菌者」，甚至有新加坡華人及日本孩童因被視為「帶菌的華人」而在學校或街頭被毆打，更是充滿了種族主義的歧視色彩，是非常不理想的。

事實上，雖然新冠肺炎疫情首先在中國大爆發，但現時已基本受控，每天的新增確診個案已低於多個歐洲國家，中國現階段甚至需防範境外輸入個案的風險，繼續視中國人為「帶菌者」，實際上只是無知的偏見。更何况，正如筆者所強調的，在嚴重疫情面前，全球人類只有團結抗疫的選擇，各地各人需做好自身的衛生防疫工作，而絕對沒有分裂的本錢，更不應把衛生問題轉化成激進的政治議題，趁火打劫，自亂陣腳，製造更多麻煩。

歧視華人惡劣風氣 港人能倖免？

更令人難過的是，筆者在網上看到不少港人附和外國的歧視言論和行為，對中國人在海外受到的歧視幸災樂禍。但不要忘記，絕大多數港人同樣是黃皮膚黑頭髮黑眼睛，要是連新加坡華人或日本人也在海外被當成中國人歧視的話，香港人又能夠倖免嗎？在歧視華人的惡劣風氣面前，港人最終只會是歧視下的受害者。

作者是香港青年時事評論員協會副主席、香港政協青年聯會常務副主席

[陳志豪]