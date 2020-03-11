香港社區組織協會、兒童權利關注會：協助窮孩子停課不停學

不停學談何容易 基層學童處處碰壁

全港中小學乃至幼稚園學童自農曆新年至今停課逾一個半月，所謂「停課不停學」，各校參考政府建議，嘗試透過網上教學支援學童家中學習。除了網上習作，老師更要錄製教學影片、製作網上教學資料，甚至安排網上授課，解答學生提問，工作量大增。香港是個資訊科技發達社會，人均手機多於兩部，電腦設備似乎是家庭基本設備，實在難以想像有學童無電腦網上學習。無奈難以想像並不代表不存在，相反，基層學童在網上學習可謂挑戰處處。

網上學習設備差 拉闊貧富學習距離

本會上月向近400名基層市民做調查，逾七成半（75.3%）受訪者表示子女因停課，家中學習出現問題。首先，在網上學習方面，基層學童在硬件配置上已非常不利。雖然購買手機價錢不高，但大部分基層家庭學童有的並非智能手機，沒有上網功能；就是家長擁有平價智能手機，由於外出工作謀生，亦未能定時提供手機予學童學習。就是可使用智能手機，學童難以在狹小屏幕長時間閱讀教學內容，甚或填寫習作並提交功課。

雖然貧窮學童可透過關愛基金購買流動電腦裝置，惟援助計劃以學校為主導，視乎學校有否推行「自攜裝置」的教學政策，若學校不需學生自攜電腦上學，例如校內供應電腦學習，學童將未能獲資助購買電腦在家使用。近年有社福機構提供回收後修復的電腦，連同軟件費用約1000多元，基層家庭較能負擔。但一分錢一分貨，修復電腦的配置和速度較差，壽命也較短且數量不多；志願團體免費捐贈的二手電腦亦有使用年期短、速度慢等問題，且未能安裝新版學習軟件。此外，學童家中並無打印機打印習作，在家學習更為困難。

硬件本已不靈光，莫說要另耗費數百元安裝視像鏡頭，使用近期極為普及軟件，即時觀看同學及老師參與課堂。貧童只能以「黑屏」相見，未能在視像鏡頭下與師生互動，拉闊貧與富的學習距離。

上網津助額不足 軟件問題缺援手

一般家庭學童難以想像網上學習的細節困難，若有任何問題，家人大可出手相助，但基層家長電腦知識不多，安裝和維護設備俱一竅不通，定必需要援手。至於上網速度方面，基層家庭使用手機上網計劃，既未能轉至電腦使用，速度亦較慢和有限，縱使獲上網費津貼，每年最多僅1500元，未能全額支付每月家居上網費用，結果就是可以上網，亦是「輸在上網線」，網速難以支援實時網上學習。

做功課乏人教導 打擊貧童學習意欲

另方面，就是獲得以上網上學習資訊，亦不代表學童可以全然掌握教學內容。雖然學童可嘗試向老師求助，但老師在處理原有教務之餘，更要適應網上教學，整理資料錄影剪輯拍攝「一腳踢」，難以全面回應學童提問。富家學童大可問補習導師或父母，惟窮爸媽教育水平有限，又難負擔私人補習費，令基層學童在學習上陷入無助困境。停課之日漫長，長期蝸居斗室未能外出又擔心出外感染，身心俱受重壓，無怪乎學童望早日復課，盡快返回校園學習。

檢視網上學習津貼 支援功課輔導

教育是兒童基本權利，支援貧窮學童學習屬應有之義。為協助基層學童疫症期間學習，個別學校將功課郵寄予學童，避免網上學習帶來的困難。因應部分居於劏房、板間房的學童家中活動和學習空間極為有限，個別學校亦在嚴格控制人數及制訂校內完善防疫措施下，有限度安排校內電腦室供有特別困難的學童使用。

疫症面前，人人平等，面對基層學童的困難，當局更應訂立特別扶助措施，檢討現行網上學習津貼，除了上網費外，更包括支援購買電腦硬件及更新電腦軟件費用。此外，當局及民間團體可策動專業人士或義工，支援疫症期間有學習困難的學童；在人流較少時段，為學童安排有益身心的康體活動，如遠足、緩步跑、球類活動等，助窮孩子共渡疫症困境。

[香港社區組織協會、兒童權利關注會]