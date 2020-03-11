呂秉權：中國地方維穩費再曝光

自從2014年，中國官方不再在全國人大審議的中央與地方預算報告中公布全國維穩數字，筆者只能靠方程式推算、新華社的圖片報道計算來預覽當年的情况。不過，最詳細的維穩數據，莫過於《中國統計年鑑》和《中國財政年鑑》的「回頭看」統計。

廣東「頭號大戶」 新疆彈升最厲害

根據最新的《中國統計年鑑2019》，2018年全國31個省市自治區當中，頭十位的維穩費大省／市／自治區依次為廣東、江蘇、山東、浙江、新疆、四川、北京、河南、湖北及河北（表1）。頭三甲都是人口破億或8000多萬的人口大省，之後包括沿海經濟重鎮、「火藥庫」新疆、京畿要塞、華中、西蜀等。對比前一年，江蘇、河北和山東都錄得約一成半的升幅。

比較全國維穩費的佔比，廣東是頭號大戶，佔全國31個省市自治區總和近12%，拋離排第二位的江蘇約4個百分點。維穩費佔當地整體開支方面，新疆佔11%排頭位，廣東佔約9%居次。

如果比較習近平新時代與胡溫時期的維穩費，彈升最厲害的地方是新疆（是胡溫時期約3倍），其次為廣東和北京（2.18倍）。

人均維穩費 藏疆居前三

看完地方整體的維穩費，我們一起轉到表2，看看地方人均維穩費十大排名。

省市自治區十大人均維穩費排名順序分別是西藏、北京、新疆、上海、天津、青海、廣東、浙江、海南和江蘇。西藏和新疆兩大民族敏感地分別居全國第一、三，人均維穩開支達3200和2300元（人民幣），這與鐵腕執行習近平「絕不手軟」民族政策的維穩大將陳全國有關。陳2011年至2016年8月治藏，之後轉到新疆任一把手，易地將強硬手段升級。未知是否生怕強人離藏，鎮不住大局，又或擔心新疆的不穩影響西藏，所以西藏的強力維穩或「用錢買穩定」政策未曾放鬆。此外，人均維穩費排行第六的青海亦與民族問題有關。還有，頭三位地方的人均維穩使費是全國平均的兩三倍。

廣東不少維穩開支用在香港問題

除了民族問題，幾大直轄市北京、上海、天津更是人均維穩重地，這些地方出現問題如果處理不好，分分鐘會變成政治問題，富庶之地自然有更多資源將不穩定因素消滅於萌芽狀態。至於經濟大省，廣東、浙江、江蘇近年則投入龐大資源發展高科技維穩，搞大數據、升級天網、天眼，各類面容、語音和步態識別及追蹤系統，社會信用體系亦發展得較快，希望為其他省市起示範作用。再講，廣東不少維穩開支，近年都用在香港問題上，以香港問題來立項較快較容易，重點包括打擊港獨，監控政團、學術界、NGO（非政府組織）、工會等，不少開支亦用作群眾和統戰工作。

展望未來，經武漢肺炎和經濟重挫一役，內地和香港的不穩定因素增加，但北京的財力更見吃緊，用錢買穩定或靠高壓維穩的方法，有可能面臨重重挑戰。

聽民意，才能長治久安，人心歸順。

作者是浸會大學新聞系高級講師

[呂秉權]