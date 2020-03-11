關仲然：終於沒走錯的國民黨

江啟臣當選新氣象 世代交替言之尚早

國民黨要世代交替、要年輕化的聲音，早在馬英九下台之後就開始出現，但在前任主席吳敦義領導之下，國民黨走在相反方向的路上，跟台灣年輕一代完全脫節，如果不再改革、並且在未來很大機會通過降低選民年齡到18歲，國民黨的亡黨之日就不遠矣。國民黨黨主席是黨員一人一票選出，即使今次投票率低，但也反映國民黨人深明改革之必要，因此才會一改常態，放棄穩打穩紮的郝龍斌，向江啟臣投信任一票。

不過，江啟臣是否真的可以做到世代交替是言之尚早。在餘下短短的任期中，他將要面對黨內黨外的不同挑戰。黨外的挑戰，除了如何定位國民黨和中國的關係之外，還要面對一些實際的政治挑戰，包括預計在6月投票的韓國瑜市長罷免，以及下屆「九合一」的選舉佈局。

自從國民黨在年初大選落敗之後，黨內不少聲音呼籲國民黨放棄「九二共識」。九二共識是國民黨過去的金漆招牌，但在北京不斷張牙舞爪、而香港這「一國兩制」示範單位鬧得一團糟的情况下，九二共識、或任何跟中國合作友好的形象，都變成了台灣民主選舉之下的絕對票房毒藥。除非「中國因素」真的可以通過吳介民教授筆下的「政商關係中的在地協力者機制」，控制台灣選舉、協助國民黨勝選，否則，國民黨要起死回生，最簡單的做法就是跟中國走遠一點。

在江啟臣就職黨主席的致辭中，也真的隻字不提「九二共識」，僅提出沒有什麼實際意義的「振興中華民族」。雖然換來習主席的無視、得不到習主席的祝福（傳統上中共領導人都會向國民黨主席發出賀電），但就可視為他改革政黨所踏出的第一步。

最大挑戰是黨內大老

至於江啟臣能否真的改革成功，韓國瑜的罷免和下屆地方選舉，將成為江啟臣的兩張成績表。但江啟臣所帶領的國民黨，要面對的最大挑戰並不是民進黨，而是黨內的「大老們」。國民黨的幾位大老，無論是馬英九或吳敦義，以至是王金平、朱立倫（還有韓國瑜）等，各自都有盤算，各自都不肯放手。國民黨的政治力量本來已不斷減少，但黨內仍然各有各爭，自然翻身無望。因此，江啟臣要改革順利，關鍵是能否令這些大老閉嘴，而令他們閉嘴的方法，就是要做好政治分贓。當中朱立倫和韓國瑜都是下任（明年換屆）黨主席和總統候選人的熱門人選，黨內競爭是必然的事，而江啟臣要做到的，就是提供平台讓競爭進行，避免像吳敦義一樣，搞什麼「徵召初選」等怪動作，國民黨才有望成為一個健康政黨。

應參考民進黨卓榮泰

另一項必要的改革，是將國民黨年輕化。要做到年輕化，除了能否擺平大老、將年輕黨員帶到黨中央之外，更重要的是江啟臣能否為國民黨帶入年輕的思維。在2018年地方選舉時，我跟國民黨黨內的一些年輕朋友聊天，談到該屆的國民黨候選人平均年齡大幅降低，在表面上有做到年輕化。但實際上，這些「年輕人」都是政二代、政三代，而這些政二、三代在繼承父業之後，都將父執輩的一套完全複製過來，沒有提出任何新政策、新思維，這樣的年輕化都是流於表面，沒有實際意義。

江啟臣在這一年多的任期，應該參考一下民進黨主席卓榮泰。像我在過去的分析一樣，民進黨、蔡英文能夠繼續全面執政，除了香港、中國等外在因素，卓榮泰功不可沒。雖然不算是民進黨的政治明星，但就成功團結黨內不同派系（成功處理蔡英文和賴清德的競爭）、招攬林飛帆入黨中央等，拯救了在2018年選舉失利的民進黨。

要在政策方向、政治階梯吸引人才

當然，江啟臣要拯救的是國民黨，他手中的一副牌跟卓榮泰的那一副是完全不一樣。國民黨要年輕化，黨內本身是否有足夠的年輕人才可以擔當重任都成為疑問。記得在年初的時候，看國民黨所提的不分區立委候選人名單，前馬英九總統發言人陳以信排在名單第10，當時不少國民黨人的分析都形容陳以信為「年輕」的代表，但實際上，陳以信已經47歲了（最後也成為國民黨不分區立委第二年輕的當選人）。要像民進黨一樣有足夠的年輕人才，首要是政策方向能吸引年輕人，然後也要在政黨中，提供明確、足夠的政治階梯吸引人才。如果做不到這兩件事，國民黨要年輕化也只會是紙上談兵。

在重重困難之下，江啟臣任期不長，未必能做到多少。但在面對改革之必要的情况下，由江啟臣當選主席，至少是不錯的第一步。

作者是香港浸會大學政治及國際關係學系兼任講師

[關仲然]