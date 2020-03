早前「說三道四」揶揄香港人搶購是「低能」的新加坡貿工部長,看見美國、歐洲以至新加坡都先後出現搶購物資時,應該明白群眾對瘟疫恐慌是人之常情,嘲笑別人者自己也很「低能」!

人類歷史上有兩件事一旦發生,政府的責任是逃不掉的,一是戰爭,一是瘟疫。戰爭有時候是被動的,例如抵抗入侵;也有主動的,例如掠奪資源,或政府故意開戰轉移人民的注意力、提高領袖的威望。戰爭要解決的,往往是政治問題。

政府淡化處理 不想民眾洞悉「束手無策」

瘟疫是被動的,是大自然對人類的懲罰,本應是天災,然而大部分情况下政府抗疫表現都令人民失望,天災往往變成人禍。到最後,瘟疫也離不開政治。

天災非人力所能抗拒,但和瘟疫不同,其他天災如地震、海嘯、颱風、火山爆發等,都是瞬間之事,不論後果如何嚴重,但很快就會結束。瘟疫則不同,從醞釀、爆發、蔓延到遏制,不但時間長,而且每個環節都要政府全力投入,如果處理不力,天災就會成為人禍。

歷史上,這種天災人禍的慘劇數不在少。西元前430至427年的「雅典瘟疫」(Plague of Athens),初起時由於雅典人的長期偏見,認為疫情是因斯巴達內奸在蓄水池投毒,故此向對方興兵討伐,大開殺戒,反而沒有仔細研究疫症的源頭和起因,最後釀成慘劇,雅典近一半人口喪生(參考〈看世界名畫中的瘟疫〉,天壇筆記,2020年2月13日〉。

我國的瘟疫,往往是王朝覆亡的最後一根稻草。電影《大明劫》2013年在內地上映時引起熱議,片中主角一個是將軍孫傳庭,他奉命抗擊李自成,哀兵上陣,自知是「最後一戰」。另一主角是游醫吳又可,在危難之際挺身而出,與孫傳庭惺惺相惜,為他治療軍中出現的瘟疫。吳又可後來寫成《溫疫論》兩卷,有指開中醫治療傳染病學研究的先河。末代王朝,大將軍無力回天,一介游醫反而濟世為懷,為後世治病救人打下基礎,名留歷史。

瘟疫離不開政治,政府抗疫無方,輕則被人民痛罵,重則政權不保。任何國家當遇上疫症時,政府第一反應都是淡化處理,盡力安撫人心,希望大事化小,表面上是不想令社會恐慌,實質上是不想民眾知道太多真相,洞悉政府束手無策的醜態。

保障健康外 有其他考量

網絡年代,民智大開,這次新冠肺炎疫情在網上有大量防疫抗疫資訊,「教育」了普羅大眾如何做好防禦。香港這次雖然也受疫情衝擊,但在染病和死亡個案上遠較2003年沙士為少,原因之一應是資訊自由令大家對新冠肺炎了解更多,懂得如何防護。

政府處理疫情,除了保障民眾健康,還有其他的政治考量。香港是否應該封關,就有人批評政府是不想截斷香港和內地的人流往來,以免「得罪」北京。

內地抗疫,就在「繼續隔離」和「盡快復工」之間作取捨。說過了,內地如果遲遲不復工,很多中小企和民企就會支持不住倒閉,失業率會上升,中國的世界工廠地位可能不保……大規模復工如果令疫情再次升溫,早前咬緊牙關封城死守的努力就會前功盡廢!如何取捨,是北京要做的政治決定,醫學專家和醫護專業的意見是幫不上忙的。

國際戰場 美國針對中國「軟實力」

當前的瘟疫政治另一戰場在國際社會:歐美國家藉新冠肺炎把矛頭對準中國,一方面把中國大陸「鎖定」為播毒源頭,另一方面則大造輿論,認為全球生產鏈應與中國脫鈎。新冠肺炎疫情有可能重塑全球化下生產鏈的佈局,衝擊中國大陸世界工廠地位——美國商務部長羅斯在1月30日接受Fox電視訪問時就表示,肺炎疫情擴散有助工作崗位回流美國,部分或會流向墨西哥。外媒也借勢唱淡一帶一路,認為疫情會打擊這項由北京力推的國策(China's Belt and Road Plan Is Getting Lashed by Coronavirus, Bloomberg, 3月4日)。

1990年代開始流行的中國威脅論,以南海問題作為主要議題,認為中國大陸冒起,將會在地緣政治上威脅南海諸國,這是從軍事平衡、經濟利益等具體問題上針對中國。

當前的新冠肺炎則開闢了另一戰線,美國指疫情在全球蔓延是因為中國防疫不力、掩飾疫情真相、透明度低,美國國務卿蓬佩奧甚至指中國提供的數據不完整,增加了美國防疫的難度。這些都是針對中國管治體制、國際責任等「軟實力」而作的指控,其殺傷力並不比「中國掠奪南海利益」的說法為輕。

美國指「中國防疫不力導致病毒擴散」的言論在某些國家已觸發一場「反華浪潮」,一名新加坡男子在倫敦街頭被毆(被誤以為是中國人),以及歐洲某些旅遊點「不歡迎中國遊客」,雖是零星事件,但卻反映了國際上一股「仇華」情緒正在蔓延。

傳染病全球治理 港醫學界可有更大貢獻

傳染病的全球治理機制已經初步形成,其中在2003年對抗沙士疫情時,世衛組織建立的「重大疫情全球警報系統」發揮重大作用,其後在禽流感、豬流感等公共衛生危機中,世衛也發揮了它的協調、監測等功能。內地在處理今次新冠肺炎時,也經常引用世衛的「表揚」以示抗疫成績可取。

然而,內地有學者卻對世衛有不同看法,特別是其機構龐大臃腫、層次多、管理僵化、調度失靈、辦事效率低、行政費用開支大;面對複雜多變的全球健康威脅與危機時,世衛反應顯得遲鈍,治理效率低下(參考張彩霞:〈傳染病問題的全球治理機制及其完善〉,Chinese Journal of Health Policy, 2012年1月)。

文章指,傳染病全球治理,主權國不再是國際衛生合作的唯一主體,各種非政府組織、公私合營機構及區域衛生組織都正在發揮作用。以香港醫學界的高水準和強實力,未來在傳染病全球治理方面應該可以有更大貢獻。

新冠疫情總有退卻的一天,但瘟疫政治卻可能繼續蔓延,成為中國與西方國家角力的另一戰場。

作者是資深傳媒人

■稿例

1.論壇版為公開園地,歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com,傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限,保留文章刪節權,惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節,請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法(可用筆名發表),請勿一稿兩投﹔若不適用,恕不另行通知,除附回郵資者外,本報將不予退稿。

4. 投稿者注意:當文章被刊登後,本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權,本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體(包括電子媒體,如互聯網站等)。此外,本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

[陳景祥]