【明報文章】近日走進戲院看了部戰爭片《倖存者》,電影根據真實事件改編,講的是一場韓戰史上被人長久遺忘了的戰爭——長沙里登陸戰。這場戰役之所以被人淡化,是因為參與其中的一班學生兵,雖然熱血,且作戰英勇,但讓這場戰役被悄悄遺忘,才最符合當時軍方的利益。英文有句諺語:「戰爭中第一個陣亡的就是真相(The first casualty of war is truth)。」