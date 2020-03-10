梁美儀：警隊疫境「自強」

環顧四周，盡是眉頭緊皺的愁臉，唯獨香港警隊像是完全不受疫情影響，屢屢顯出能在「疫境自強」的超強能力。

當全港大小企業因生意銳減而叫苦連天，被結業倒閉危機壓得唞不過氣來；不少打工仔因公司經營困難，被裁的、被迫放無薪假的、被減薪的，朝夕擔心飯碗不保；負責維持治安的香港警隊，來年開支預算近258億元，較2019/20年度增加24.7%，還計劃在未來一年，增加逾2500個非首長職位，社會逆境中依然能大事擴充，羨煞旁人。

近日有中學署理副校長被投訴於社交網站轉發詛咒警員的「藏頭詩」，調查後校董會雖相信該名副校長不為意相關內容有咒罵警員之意，但仍決定終止其署理副校長一職。另一邊廂，警務處長鄧炳強透露，多名涉及反修例運動處理手法而遭投訴的警員，包括駕駛「鐵馬」在示威人群中「打8字」衝向人群的交通警員在內，21名涉及不當使用武力、有不當語言和不當行為等警員被「訓斥」。

《警察（紀律）規例》列明，如警務人員涉不合法或不必要地行使權能，引致其他人或政府蒙受損失或損害，又或其行為刻意致使公共服務聲譽受損等10多種違紀行為，如控罪成立，警隊可對其採取輕則警誡、譴責，重則降級、命令立即辭職、逼令退休及革職等8級處分，卻沒有「訓斥」這一項。

警隊高層為令警員明白自己行為不恰當，在這社會困難時刻，寬宏包容行為不當警員，令不少在反修例運動期間，因在網上發表政治立場而動輒得咎的員工，除了羨慕，就只有羨慕。擁有3萬多人手的警隊，疫境中不斷自強，厲害厲害。

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]