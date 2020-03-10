歐陽五：「台北法案」動搖中美關係根基？

至此，該法案成為美國近年不斷強化對台立法升級，利用低成本國內法手段主打「台灣牌」遏制中國的最新例證。約2018年起，美國國會相繼推動了一系列所謂「友台法案」，包括「台灣旅行法」、「台灣防務評估委員會法」、「2018台灣國際參與法」、「2019財政年度國防授權法」、「亞洲再保證倡議法」、「台灣保證法」等。中國外交部在5日回應時指出，有關法案嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重違背國際法和國際關係基本準則，中方對此堅決反對。

中美利益交織深刻複雜局面未變

鑑於近年來相關法案的內容均在不同程度涉及外交和防務等敏感領域，有輿論擔憂，從「台灣旅行法」到「台北法案」，是否顯示美國的一中原則有所鬆動，中美建交三個公報的根基不穩。

事實是，中美建交40餘年，維繫雙方關係的根本從制衡蘇聯演化為廣泛互利的經貿及各領域合作。雖然隨着結構性矛盾升級，美國對華展開戰略競爭，但雙方作為世界前兩大經濟體，利益交織深刻複雜的局面並未改變，實非一系列口惠而不實的美國國內法案所能輕易撼動。

中美三個聯合公報中，美國均強調一個中國原則。在此基礎上，美台人民繼續保持文化、商務和其他非官方關係。中國則視台灣為核心利益，捍衛的決心、意志不容置疑。學界普遍認為，儘管中美競爭愈演愈烈，但奉自身利益至上論為圭臬的美國，不會為台灣犧牲與中國關係，更遑論挑起和介入台海戰爭。

應該看到，在陸美台三角中，美國對台拉攏僅是手段，儘管頻頻在外交和防務等敏感領域對華發難，但其根本目的在於積累籌碼牽制大陸，而非陷入阿富汗和伊拉克般的泥潭。

不應低估欺騙性和危害性

儘管相關法案不具動搖中美關係根基的能力，但仍不應低估此類挑釁的欺騙性和危害性。

其一，相關法案或成慫恿蔡當局行「台獨」分裂活動的「興奮劑」，便於其繼續利用台海關係緊張操作「反中抗中」思維，兜售「芒果乾（亡國感）」，進而維持「泡沫化」的高民意支持度。

其二，對美國而言，一紙法案不僅可以收穫鈔票，更可獲取選票。一方面，可將台灣牢牢置於第一島鏈的「鏈鎖」，充當印太戰略遏制大陸的急先鋒；另一方面，作為「友台法案」的回報，台灣或將重啟對美農業開放議題，為特朗普大選送上選票。

其三，疫情肆虐之際，干擾中國發展節奏，極盡所能消耗中國外交資源。與此同時，在為台擴展國際組織活動空間之餘，遏制中國在國際組織的發展，削弱中國國際影響力。

此外，相關法案通過的危害不僅限於台海，更是對其他主權國家發展對外關係自主性的要脅和對多邊國際治理體系的破壞，其背後則是美國慣行已久的單邊和霸權邏輯。

台國際空間決定因素在兩岸關係

此番兩岸疫情本應成為台海間互釋善意的契機，10多年前，馬英九與夫人周美青參加地震賑災晚會，親自充當接線員的情景還歷歷在目，無奈蔡英文如今已賭博式地全面倒向美國。在兩岸關係雪上加霜時，台灣當局和社會都應思考，台灣需要怎樣的兩岸關係。須知，台灣國際空間的決定因素，並不在美國的支持，而在於兩岸關係的性質。

當下，圍繞中美關係走向的論斷版本眾多，「新冷戰」、「脫鈎論」、「競合論」等不一而足。但即使是強硬如彭斯者，也明言美國不想與中國脫鈎。中美作為大國，將在緊繃中繼續試探、摸索，直至全新相處模式達至平衡。在此過程中，單向冒進、將台灣置於中美競爭工具位置，不僅無法為台灣帶來國際空間，更將失去未來。

台灣不該自甘於在中美競爭中充當棋子，更不應在「台獨」的冒進下自外於中華民族。兩個多月後的「5．20」，蔡英文將迎來自己的第二任期，兩岸關係的考卷仍在她面前。

作者是時事評論員

[歐陽五]